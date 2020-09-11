Англия вводит карантин для прибывающих из Венгрии и Португалии

Но отменяет его для прилетающих из Швеции

С 12 сентября Англия и Северная Ирландия вводят обязательный двухнедельный карантин для прибывающих из Португалии, Венгрии, Французской Полинезии и Реюньона. Исключение сделано для туристов, возвращающихся из автономных регионов Португалии — с Мадейры и Азорских островов, сообщает Sky News.

Швеция впервые за все время попала в список безопасных туристических направлений. Прибывающие оттуда освобождаются от самоизоляции.

Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс напомнил, что по прибытию в аэропорт необходимо заполнять специальную анкету. «Так мы сможем защитить население от распространения вируса и убедиться, что люди соблюдают карантин», – написал Шэппс в «Твиттере».

Уэльс и Шотландия внесли Португалию в карантинный список еще на прошлой неделе, причем Уэльс сделал исключение для прибывающих с Мадейры и Азорских островов, а вот Шотландия — нет. Оба региона с 12 сентября вводят карантин для прибывающих из Венгрии и Реюньона.

Министерство иностранных дел Португалии выразило сожаление по этому поводу. Страна остается одним из любимых туристических направлений британцев наряду с Испанией.