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Звезды «Игры престолов» говорят о Дайане Ригг

Звезды «Игры престолов» говорят о Дайане Ригг
Фото:imdb.com

Актриса скончалась на 83-м году жизни

10 сентября стало известно о смерти знаменитой британской актрисы Дайаны Ригг. Дочь актрисы Рейчел Стирлинг сообщила Sky News, что в марте у ее матери диагностировали рак. «Она ушла из жизни дома в окружении членов семьи. Они просят с уважением отнестись к их праву на частную жизнь в столь трудное для них время», – заявил бывший агент актрисы Саймон Бересфорд.

Ригг начала сниматься в кино в начале 1960-х годов. Она стала известна публике благодаря участию в британском сериале «Мстители» и фильме про Джеймса Бонда «На секретной службе Ее Величества», где сыграла Трейси ди Винченцо, единственную девушку агента 007, на которой он женился. В 1973 году на экраны вышло ее собственное шоу «Дайана», которое, впрочем, не имело большого успеха. Ригг можно было видеть и на театральных подмостках: она выступала в Королевском Шекспировском театре и Национальном театре Великобритании.

В 1988-м году актрису наградили Орденом Британской империи, а в 1997-м году она получила премию «Эмми» за лучшую роль второго плана в фильме «Ребекка». Кроме того она дважды получала премию BAFTA.

Современному зрителю Ригг прежде всего известна по роли Олеанны Тирелл из сериала «Игра престолов», выходившего на экраны с 2011-го по 2019-й годы. За эту роль она трижды была выдвинута на «Эмми», однако награду в итоге не получила.  В 2019 году актриса призналась, что ни разу не смотрела сам сериал.

Коллеги по съемочной площадке не смогли остаться равнодушными. Николай Костер-Вальдау, сыгравший Джейме Ланнистера, написал в «Инстаграме»: «Диана Ригг поражада своим невероятным талантом и остроумием. Работать с ней было честью для меня. Покойся с миром». «Диана Ригг была просто замечательной, и вы наверняка знали об этом. Невероятно опечален новостью», – добавил Джон Брэдли, а Педро Паскаль назвал актрису «настоящей королевой Вестероса».

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