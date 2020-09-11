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Мошенники продавали фальшивые права за £600

Мошенники продавали фальшивые права за £600
Фото:123rf.com

Они связывались с клиентами через Instagram и WhatsApp

Некоторое время назад в социальных сетях активизировались мошенники, продававшие фальшивые водительские права, пишет BBC. Они утверждали, что имеют доступ к базам данных Агентства по лицензированию водителей и транспортных средств (Driver And Vehicle Licensing Agency, DVLA).

По словам преступников, за £600 они могли вписать любое имя в базу и оформить все необходимые документы; при этом клиенту не нужно было ничего сдавать.

Мошенники размещали рекламу в социальных сетях типа Instagram, однако просили заинтересовавшихся писать им только в WhatsApp. Они узнавали имя клиента, его адрес и просили выслать фотографию для оформления прав, но исчезали, получив деньги и информацию. Обманутые люди получали в ответ только скриншот якобы из базы данных DVLA, в которую их внесли.

«Я проверила информацию, и оказалось, что меня в этом списке нет. За получение прав я заплатила £500, и теперь хочу получить свои деньги назад», – рассказывает Скарлетт, одна из пострадавших.

Представители DVLA заявили, что это не единственный случай использования подобной схемы. «Эти объявления — чистой воды мошенничество. Мы не нашли доказательств, что преступники действительно имели доступ к базам данных», – добавили в агенстве.

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