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Осень, грусть и коньяк: 8 фильмов о депрессии

Осень, грусть и коньяк: 8 фильмов о депрессии

«Красота по-американски» (American Beauty, 1999)

Наверное, каждый мужчина достигает в своей жизни мо­мента, когда у него уже есть жена, дети, дом, работа и машина, а счастья так и нет. Главный герой «Американ­ской красоты» Лестер Бер­нем оказывается именно в такой ситуации, а спасительным кругом, конечно же, оказывается сексуальная одноклассница дочери, в которую он с первого взгляда и влюбляется. Достаточно пошлая история о том, как мужчина среднего возраста полюбил молодую девушку, в пересказе Мендеса становится душераздирающей драмой о том, что счастье скрывается в самых обыденных вещах – от пластикового пакета до фотографии счастливой семьи.

«Трудности перевода» (Lost in Translation, 2003)

Красивая девушка сидит в номере токийского отеля, смотрит в окно и не знает, чем ей заняться. Стареющий, но симпатичный мужчина сидит в баре того же отеля, пьет вис­ки и тихо ненавидит свою жизнь. Оба они страдают от джет-лага и неопределенности, что, конечно же, является идеальным сочетанием для полуночного знакомства и неожиданной дружбы. Коппо­ла сняла лучший фильм о том, что все мы перебираемся из одного кризисного состояния в дру­гое, а возраст не ста­новится панацеей ни от неуверенности, ни от разочарований. Впрочем, есть и хо­рошие новости: в хорошей компании кризис переносится значительно легче.

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«Семейка Тенен­баум» (The Royal Tenenbaums, 2001)

Если судить о фильмах Уэса Андерсона только по кар­тин­ке, то может показаться, что он снимает красочные сказки о чудаковатых героях. Но за ними скрывается грустный рассказ о загубленном слишком грандиозными успехами детстве и о семейной жизни, которую мы сами разрушаем из-за собственной глупости, лени и тщеславия. Каждый Тененбаум в фильме Андер­со­на страдает от какого-то специфичного нервного расстройства, но за помощью об­ращаться никто из них не хо­чет – все страдают в одиночестве. Если осенний блюз, или, как говорил Гребенщи­ков, «скорбец» никак не проходит, можно посмотреть и другие фильмы Андерсона, красивые и очень грустные.

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«Дорога перемен» (The Revolutionary Road, 2008)

Если бы Джэк не утонул в Атлантическом океане, а вместе с Роуз поселился бы где-нибудь в американской глубинке, то их, наверняка, ждала бы судьба героев Эйп­рил и Фрэнка. За фасадом идеальной семьи с двумя детишками скрываются два глубоко нес­частных человека, которые однажды поверили, что вместе им будет лучше, и теперь никак не хотят в этом разубеждаться. Основная до­ля страданий и чувства собст­венной бес­смысленности дос­танется Эйприл – амбициозной женщине, мечтающей прожить красивую жизнь в Париже, а не влачить существование идеальной домохозяйки из Коннектикута.

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«Эта прекрасная жизнь» (It’s a Wonderful Life, 1946)

Классический фильм Франка Капры подойдет для лечения особо тяжелых случаев деп­рессии, когда не только нет желания жить, но просто хо­чется забраться под одеяло и исчезнуть. Главный герой «Этой прекрасной жизни» Джордж Бейли под Рожде­ст­во думает не о подарках, а о долге перед городским банкиром, десятке других проблем и даже о самоубийстве. Впро­чем, под Рождество час­то слу­чаются чудеса, и у Бей­ли появляется возможность пос­мотреть, как бы выглядела жизнь его родных и близких, если бы он никогда не поя­вил­ся на свет. Свет­лая рождественская картина о том, что в нашей жизни гораздо больше смысла, чем может показаться на первый взгляд.

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«Меланхолия» (Melancholia, 2011)

Ларс фон Триер разбирается в депрессиях: переживания главной героини его фильма обязательно обернутся концом света. С одной стороны, фон Триера в депрессивном состоянии смотреть очень страшно, тут концовка становится очевидной в первые 10 минут фильма: мы все ум­рем, Земля исчезнет, на на­ших похоронах сыграют Ваг­нера. С другой стороны, грусть и меланхолия становится мелким и незначительным чувством, когда понимаешь, что бежать куда-то бессмысленно, а все наши не­удачи и постыдные поступки забудутся (их просто некому будет вспоминать). Кто бы мог подумать, что депрессию можно вылечить простым концом света?

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«Обыкновенные люди» (Ordinary People, 1980)

В обычной американской семье случается ужасная трагедия: старший сын Бак погибает в результате нес­частного случая, а младший сын Конрад винит себя в смерти брата и пытается по­кончить жизнь самоубийст­вом. Режиссер Роберт Рэд­форд в «Обыкновенных лю­дях» показывает, как каждый из членов семьи пытается справиться с этой бедой и как, несмотря на все их старания, взаимные упреки и обиженное молчание становятся причиной распада семьи.

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«Головоломка» (Inside Out, 2015)

В студии Pixar работают ге­нии, которые могут снять за­х­ватывающий мультфильм на любую тему, заставить сме­яться и рыдать весь зал, под­нять общественную дис­кус­сию о важной проблеме, да еще и получить «Оскар». Ис­тория о девочке Райли, которая, переехав с родителями в Сан-Франциско, не может об­житься на новом месте и пог­ружается в тяжелую депрес­сию, поднимает сразу нес­колько важных вопросов. Де­тям этот мультфильм объясняет, что испытывать самые разные эмоции – это нормаль­но, но в сложных ситуациях лучше не сбегать из дома, а обратиться за по­мощью. Для родителей же «Головоломка» становится на­поминанием, что к чувствам ребенка надо относиться с такой же серьезностью, как и к эмоциям человека, переживающего кризис среднего возраста.

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