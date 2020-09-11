Осень, грусть и коньяк: 8 фильмов о депрессии

«Красота по-американски» (American Beauty, 1999)
Наверное, каждый мужчина достигает в своей жизни момента, когда у него уже есть жена, дети, дом, работа и машина, а счастья так и нет. Главный герой «Американской красоты» Лестер Бернем оказывается именно в такой ситуации, а спасительным кругом, конечно же, оказывается сексуальная одноклассница дочери, в которую он с первого взгляда и влюбляется. Достаточно пошлая история о том, как мужчина среднего возраста полюбил молодую девушку, в пересказе Мендеса становится душераздирающей драмой о том, что счастье скрывается в самых обыденных вещах – от пластикового пакета до фотографии счастливой семьи.
«Трудности перевода» (Lost in Translation, 2003)
Красивая девушка сидит в номере токийского отеля, смотрит в окно и не знает, чем ей заняться. Стареющий, но симпатичный мужчина сидит в баре того же отеля, пьет виски и тихо ненавидит свою жизнь. Оба они страдают от джет-лага и неопределенности, что, конечно же, является идеальным сочетанием для полуночного знакомства и неожиданной дружбы. Коппола сняла лучший фильм о том, что все мы перебираемся из одного кризисного состояния в другое, а возраст не становится панацеей ни от неуверенности, ни от разочарований. Впрочем, есть и хорошие новости: в хорошей компании кризис переносится значительно легче.
«Семейка Тененбаум» (The Royal Tenenbaums, 2001)
Если судить о фильмах Уэса Андерсона только по картинке, то может показаться, что он снимает красочные сказки о чудаковатых героях. Но за ними скрывается грустный рассказ о загубленном слишком грандиозными успехами детстве и о семейной жизни, которую мы сами разрушаем из-за собственной глупости, лени и тщеславия. Каждый Тененбаум в фильме Андерсона страдает от какого-то специфичного нервного расстройства, но за помощью обращаться никто из них не хочет – все страдают в одиночестве. Если осенний блюз, или, как говорил Гребенщиков, «скорбец» никак не проходит, можно посмотреть и другие фильмы Андерсона, красивые и очень грустные.
«Дорога перемен» (The Revolutionary Road, 2008)
Если бы Джэк не утонул в Атлантическом океане, а вместе с Роуз поселился бы где-нибудь в американской глубинке, то их, наверняка, ждала бы судьба героев Эйприл и Фрэнка. За фасадом идеальной семьи с двумя детишками скрываются два глубоко несчастных человека, которые однажды поверили, что вместе им будет лучше, и теперь никак не хотят в этом разубеждаться. Основная доля страданий и чувства собственной бессмысленности достанется Эйприл – амбициозной женщине, мечтающей прожить красивую жизнь в Париже, а не влачить существование идеальной домохозяйки из Коннектикута.
«Эта прекрасная жизнь» (It’s a Wonderful Life, 1946)
Классический фильм Франка Капры подойдет для лечения особо тяжелых случаев депрессии, когда не только нет желания жить, но просто хочется забраться под одеяло и исчезнуть. Главный герой «Этой прекрасной жизни» Джордж Бейли под Рождество думает не о подарках, а о долге перед городским банкиром, десятке других проблем и даже о самоубийстве. Впрочем, под Рождество часто случаются чудеса, и у Бейли появляется возможность посмотреть, как бы выглядела жизнь его родных и близких, если бы он никогда не появился на свет. Светлая рождественская картина о том, что в нашей жизни гораздо больше смысла, чем может показаться на первый взгляд.
«Меланхолия» (Melancholia, 2011)
Ларс фон Триер разбирается в депрессиях: переживания главной героини его фильма обязательно обернутся концом света. С одной стороны, фон Триера в депрессивном состоянии смотреть очень страшно, тут концовка становится очевидной в первые 10 минут фильма: мы все умрем, Земля исчезнет, на наших похоронах сыграют Вагнера. С другой стороны, грусть и меланхолия становится мелким и незначительным чувством, когда понимаешь, что бежать куда-то бессмысленно, а все наши неудачи и постыдные поступки забудутся (их просто некому будет вспоминать). Кто бы мог подумать, что депрессию можно вылечить простым концом света?
«Обыкновенные люди» (Ordinary People, 1980)
В обычной американской семье случается ужасная трагедия: старший сын Бак погибает в результате несчастного случая, а младший сын Конрад винит себя в смерти брата и пытается покончить жизнь самоубийством. Режиссер Роберт Рэдфорд в «Обыкновенных людях» показывает, как каждый из членов семьи пытается справиться с этой бедой и как, несмотря на все их старания, взаимные упреки и обиженное молчание становятся причиной распада семьи.
«Головоломка» (Inside Out, 2015)
В студии Pixar работают гении, которые могут снять захватывающий мультфильм на любую тему, заставить смеяться и рыдать весь зал, поднять общественную дискуссию о важной проблеме, да еще и получить «Оскар». История о девочке Райли, которая, переехав с родителями в Сан-Франциско, не может обжиться на новом месте и погружается в тяжелую депрессию, поднимает сразу несколько важных вопросов. Детям этот мультфильм объясняет, что испытывать самые разные эмоции – это нормально, но в сложных ситуациях лучше не сбегать из дома, а обратиться за помощью. Для родителей же «Головоломка» становится напоминанием, что к чувствам ребенка надо относиться с такой же серьезностью, как и к эмоциям человека, переживающего кризис среднего возраста.
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