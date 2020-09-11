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Протестующие снова испортили статую Уинстона Черчилля

Протестующие снова испортили статую Уинстона Черчилля
Фото:123rf.com

Сотрудники полиции задержали молодого человека

В июне этого года во время протестных маршей движения Black Lives Matter неизвестные испортили статую Уинстона Черчилля на площади Parliament Square в Лондоне. На постаменте появилась надпись о том, что бывший премьер-министр Великобритании был расистом. Чтобы защитить памятник, рабочие на время закрыли его фанерными щитами.

Однако в сентябре история повторилась, пишет Sky News. Молодой человек, предположительно являющийся активистом Extinction Rebellion, сделал граффити с аналогичным текстом. Лондонская полиция задержала парня вечером 10 сентября на месте преступления.

В этот же день у здания парламента проходила еще одна акция Extinction Rebellion. Тринадцать женщин приковали себя к ограде парламента, будучи при этом топлесс. На их телах можно было видеть слова «засуха», «голод», «лесные пожары» – таким образом они хотели привлечь внимание к проблемам климата. «Нас наконец-то заметили. Правительство отказывается обсуждать эту проблему и подводит всех нас», – рассказала принявшая участие в акции учительница Сара Минтрам.

Только в этом месяце полицейские задержали 648 протестовавших активистов. На прошлой неделе демонстранты задержали доставку газет, заблокировав типографии в Хартфордшире и Мерсисайде.

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