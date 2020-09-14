Английские тюрьмы переполнятся через три года

Преступников некуда будет отправлять

Комитет по контролю за расходованием бюджетных средств (PAC) заявил, что тюрьмы Англии и Уэльса заполнены на две трети. Если правительство в срочном порядке не примет меры, то к 2022-2023 гг. преступников некуда будет отправлять, пишет The Independent.

Причиной тому стал «ряд серьезных ошибок со стороны правительства», говорится в отчете комитета. Министры увеличили срок отбытия наказания за некоторые преступления, однако отложили строительство тюрем на неопределенный срок.

Служба тюрем Ее Величества (HMPS) обещала обустроить 10 тыс. мест заключения к 2020-му году, но готовыми оказались только 206. Кроме того, каждый год несколько тюрем требуют срочного ремонта.

Рассмотрение более полумиллиона уголовных дел было приостановлено из-за эпидемии коронавируса, однако с послаблением карантинных мер в тюрьмы снова начнут прибывать люди, и им потребуется место. Кроме того, большое скопление людей негативно влияет на психическое состояние и увеличивает риск рецидивов, говорят правозащитники.

Руководитель благотворительной организации Revolving Doors Agency Нейтан Дик призвал правительство пересмотреть наказания за мелкие преступления и заменить тюремный срок общественными работами.