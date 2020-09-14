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Британские врачи ожидают вторую волну коронавируса в течение полугода

Британские врачи ожидают вторую волну коронавируса в течение полугода
Фото:123rf.com

Это страх номер один для многих медиков

Британские врачи бьют тревогу: коэффициент R в Англии повысился до 1,7. Он показывает, сколько человек может заразить один больной коронавирусом. Число инфицированнных удваивается примерно каждые восемь дней, сообщает The Guardian.

13 сентября – впервые с мая этого года – количество заболевших COVID-19 по Великобритании превысило 3 тыс. человек.

Согласно опросу Британской медицинской ассоциации (BMA), более 8 тыс. английских врачей опасаются второй волны пандемии. Для 30% из них – это страх номер один. 86% медиков полагают, что новую вспышку заболевания можно ждать уже в течение полугода.

Абсолютное большинство врачей (96%) считает, что этого можно было избежать, если бы правительство наладило систему отслеживания контактов и увеличило число тестирований. По мнению 86% специалистов, количество больных возросло из-за нечетких указаний по поводу карантина и быстрого возвращения в офисы.

Доктор Джеймс Гилл, врач и почетный лектор Уорикского университета утверждает, что в ближайшее время NHS придется тяжело. «Меня очень страшит будущее, и я говорю об этом совершенно серьезно», – добавил Гилл.

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