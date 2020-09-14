Лондонский кинофестиваль пройдет в новом формате

Большинство картин будет представлено онлайн

С 7 по 18 октября в британской столице пройдет 64-й Лондонский кинофестиваль. На суд зрителей будут представлены 58 фильмов из сорока стран мира. В этом году из-за пандемии коронавируса руководство фестиваля приняло решение провести его по большей части в онлайн-формате.

Фильмы можно будет просмотреть с помощью интерактивного плеера BFI на любом устройстве. Кроме того, зрители получат доступ ко множеству короткометражных фильмов, интервью с актерами и режиссерами, закадровых материалов и онлайн-выставок с использованием технологии дополненной реальности. Для удобства аудитории фильмы будут снабжены субтитрами. «Этот год дал нам возможность придумать новый способ оставаться на связи со зрителем», – заявила директор кинофестиваля Триша Таттл.

Ослабление карантинных мер позволит зрителям увидеть двенадцать картин на экране. Так, с 1 сентября в Лондоне открылся кинотеатр BFI Southbank; об участии в программе заявили еще несколько кинотеатров. Организаторы фестиваля утверждают, что все меры меры безопасности будут соблюдены.

С 16 сентября билеты смогут приобрести участники киноклуба BFI, с 21 сентября – остальные зрители. С программой фестиваля можно ознакомиться на сайте.