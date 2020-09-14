В Англии и Уэльсе запустят приложение для отслеживания контактов

Его обещали представить в мае, но что-то пошло не так

Приложение для отслеживания контактов с больными коронавирусом наконец-то заработает в Англии и Уэльсе, пишет BBC. Его можно будет установить на телефон с 24 сентября. Первые испытания приложения прошли на острове Уайт еще в мае, однако правительство отложило запуск до осени.

Приложение будет работать через Bluetooth. Оно использует технологию слежения от Google и Apple, которая позволяет установить, с кем находился зараженный. Помимо этого, пользователи приложения должны будут сканировать специальный QR-код при посещении общественных мест: кинотеатров, ресторанов и университетов. Многие из заведений использовали собственные коды, но теперь перейдут на специальные QR-коды NHS.

Альтернативный способ отслеживания контактов по-прежнему будет работать, говорят в правительстве. Британцы, не пользующиеся смартфонами, смогут звонить на горячую линию NHS.

Министерство здравоохранения Уэльса не стало разрабатывать отдельное приложение. По мнению местного правительства, единая система позволит лучше отслеживать течение болезни.

Шотландия представила приложение Protect Scotland 10 сентября. В первый же день его скачали более 600 тыс. человек. Северная Ирландия запустила StopCOVID NI еще в июле.