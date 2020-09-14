﻿﻿﻿﻿﻿

В Англии и Уэльсе запустят приложение для отслеживания контактов

В Англии и Уэльсе запустят приложение для отслеживания контактов
Фото:123rf.com

Его обещали представить в мае, но что-то пошло не так

Приложение для отслеживания контактов с больными коронавирусом наконец-то заработает в Англии и Уэльсе, пишет BBC. Его можно будет установить на телефон с 24 сентября. Первые испытания приложения прошли на острове Уайт еще в мае, однако правительство отложило запуск до осени.

Приложение будет работать через Bluetooth. Оно использует технологию слежения от Google и Apple, которая позволяет установить, с кем находился зараженный. Помимо этого, пользователи приложения должны будут сканировать специальный QR-код при посещении общественных мест: кинотеатров, ресторанов и университетов. Многие из заведений использовали собственные коды, но теперь перейдут на специальные QR-коды NHS.

Альтернативный способ отслеживания контактов по-прежнему будет работать, говорят в правительстве. Британцы, не пользующиеся смартфонами, смогут звонить на горячую линию NHS.

Министерство здравоохранения Уэльса не стало разрабатывать отдельное приложение. По мнению местного правительства, единая система позволит лучше отслеживать течение болезни.

Шотландия представила приложение Protect Scotland 10 сентября. В первый же день его скачали более 600 тыс. человек. Северная Ирландия запустила StopCOVID NI еще в июле.

profile-sample2
В Англии и Уэльсе запустят приложение для отслеживания контактов
14-09-2020
profile-sample2
Английские тюрьмы переполнятся через три года
14-09-2020
profile-sample2
Британские врачи ожидают вторую волну коронавируса в течение полугода
14-09-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.