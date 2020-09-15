Число безработных в Британии превысило 1,4 млн

695 тыс. из них потеряли работу с апреля по июнь

Уровень безработицы в Великобритании вырос с 3,9 до 4,1% во втором квартале 2020 года, пишет Sky News. Общее число безработных по стране превысило 1,4 млн человек. 695 тыс. из них потеряли работу в период с апреля по июнь, сообщает Национальная статистическая служба (ONS).

На пособие по безработице теперь претендуют 2,7 млн человек – на 121% больше, чем до начала пандемии.

Пандемия коронавируса сильнее всего ударила по молодежи (от 16 до 24 лет). С апреля по июнь компании трудоустроили на 156 тыс. молодых сотрудников меньше. Для сравнения: количество рабочих мест для людей старше 65 лет снизилось всего на 92 тыс.

В октябре 2020 года подойдет к концу действие правительственной программы Coronavirus Job Retention Scheme. Благодаря оплачиваемым отпускам правительству удалось сохранить миллионы рабочих мест, говорят аналитики. Работодатели и оппозиция призывают министра финансов Риши Сунака продлить программу, опасаясь роста безработицы. Министр этого делать не стал, однако объявил о запуске новой программы KickStart.

Работодатели смогут набирать в штат молодых специалистов (от 16 до 24 лет) на полгода. Взамен они получат компенсацию в размере £1,5 тыс. на организацию обучения и тренингов профессионального развития.