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Нехватка тестов на коронавирус затрудняет работу NHS

Нехватка тестов на коронавирус затрудняет работу NHS
Фото:123rf.com

Врачам приходится самоизолироваться и пропускать работу

На прошлой неделе Великобритания столкнулась с массовой нехваткой тестов на COVID-19, пишет BBC. По последним правительственным данным, специалисты обрабатывают 220 тыс. тестов ежедневно, однако этого по-прежнему мало. Число новых случаев заболевания коронавирусом резко возросло, и спрос на тестирование снова повысился, сообщает BBC.

Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок обвиняет во всем людей, которые записываются на тестирование без показаний и симптомов. Министр внутренних дел Прити Пател обещает увеличить число тестов в городах, где действует локальный карантин.

Однако работники NHS по-прежнему обеспокоены. Нехватка тестов привела к тому, что при появлении подозрительных симптомов врачи и медсестры не могут узнать свой диагноз и вынуждены самоизолироваться. Это влияет на работу больниц, особенно в Лондоне, Бристоле и Лидсе, говорят в NHS.

«Больницы работают вслепую. Мы не знаем, чем вызвана нехватка тестов, сколько времени их еще нужно ждать и будут ли работники здравоохранения иметь приоритет при сдаче тестов», – говорит генеральный директор NHS Providers Крис Хопсон. Он опасается, что из-за этого больницы не будут готовы ко второй волне коронавируса и сезонной вспышке гриппа.

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