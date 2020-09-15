Правительство собирается продлить запрет на выселение арендаторов из нежилых помещений

Собственники коммерческой недвижимости недовольны этим решением

Правительство Великобритании намеревается продлить запрет на выселение арендаторов из нежилых помещений до конца года, сообщает Financial Times. Таким образом оно хочет защитить рестораны, кафе и магазины, которые не могут внести арендную плату из-за эпидемии коронавируса.

Ретейлеры столкнулись с резким падением спроса на товары и терпят убытки. Многие из них, включая популярный бренд New Look, уже обратились к собственникам коммерческой недвижимости с просьбой снизить арендную плату.

На прошлой неделе представители ресторанов быстрого питания Burger King и Itsu попросили Бориса Джонсона продлить запрет на выселение. В противном случае с 1 октября рестораны ждет череда судебных исков, говорится в официальном обращении.

Собственники коммерческой недвижимости недовольны тем, что правительство хочет встать на сторону арендодателей. По их мнению, многие компании злоупотребляют запретом, хотя вполне способны платить за аренду помещений. Кроме того, новый закон может снизить привлекательность коммерческой недвижимости для инвесторов.

Официальных заявлений от правительства по этому поводу пока не поступало. Запрет на выселение арендаторов истекает 30 сентября 2020 года.