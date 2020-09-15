Жительницы Шотландии доверились российским врачам

Мишель и Джилл прилетели в Москву для пересадки стволовых клеток

Две жительницы Шотландии, страдающие от рассеянного склероза вот уже двадцать лет, решили доверить свое здоровье российским врачам. Джилл Макларен и Мишель Мюррей намеревались посетить одну из частных клиник Москвы, где им должны были сделать пересадку стволовых клеток.

Планам подруг помешала эпидемия коронавируса. Поскольку Мишель и Джилл относятся к категории граждан со слабым здоровьем, им запретили любые поездки и велели самоизолироваться. Только с ослаблением карантина женщины получили визу и начали готовиться к медицинским процедурам, пишет BBC.

«Мне кажется, сейчас самое время для таких поездок – люди соблюдают дистанцию и заботятся о своем здоровье. Наверное, это звучит глупо, но я действительно так думаю», – говорит Джилл.

Рассеянный склероз – заболевание центральной нервной системы, которое поражает головной мозг, спинной мозг и зрительные нервы. Течение болезни может быть разным и зачастую приводит к полной инвалидности. Считается, что помочь больным может трансплантация стволовых клеток. Это весьма болезненная процедура, после которой человеку требуется не менее года для полной адаптации.

В Шотландии распространенность рассеянного склероза выше, чем в других странах. Сейчас там насчитывается порядка 15 тыс. человек с этим диагнозом.