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12% школьников отсутствовали на занятиях в первую неделю сентября

12% школьников отсутствовали на занятиях в первую неделю сентября
Фото:123rf.com

Многих отправили домой из-за нехватки тестов на коронавирус

88% английских школьников присутствовали на занятиях в первую неделю сентября, пишет BBC со ссылкой на данные министерства образования. Обычно посещаемость в начале учебного года составляет порядка 95%. В министерстве подчеркнули, что в пропусках уроков нельзя винить исключительно коронавирус: часть учеников отсутствовали по не связанным с ним причинам.

Несмотря на продолжающуюся пандемию, 92% государственных школ в Англии полностью вернулись к работе.

Однако учителя утверждают, что основной причиной пропуска занятий стала нехватка тестов. При возникновении подозрительных симптомов ребят сразу же отправляли домой.

Так, руководство школы Royal Wootton Bassett Academy в Уилтшире освободило от посещения уроков триста своих учеников. 415 учеников школы Bishop Fox’s School в Таутоне отправились на двухнедельный карантин.

Согласно исследованиям Teacher Tapp, на прошлой неделе самоизолировались 4% учителей.

Преподаватели полагают, что коронавирус продолжит влиять на посещаемость и недовольны тем, как правительство справляется с последствиями пандемии.

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