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Центр тестирования на коронавирус превратят в парковку для большегрузов

Центр тестирования на коронавирус превратят в парковку для большегрузов
Фото:commons.wikimedia.org

Правительство балансирует между «Брекзитом» и пандемией

Британское правительство пытается одновременно справиться с пандемией коронавируса и подготовиться к возможному «жесткому «Брекзиту». Иногда местным властям в буквальном смысле приходится выбирать из двух зол, пишет The Independent.

Так, в Кенте пришлось закрыть центр тестирования на коронавирус, который мог принять до 2 тыс. человек в день. Теперь на его месте построят большую парковку для грузовых автомобилей, прибывающих с товарами из Европейского союза. Там же они будут проходить таможенный контроль.

На Даунинг-стрит подчеркнули, что планы на возведение парковки появились еще до эпидемии COVID-19, однако потом их пришлось скорректировать. «Желающие сдать тест на коронавирус могут обратиться в центр тестирования в Рочестере», – заявил пресс-секретарь Даунинг-стрит.

Оппозиция отнеслась к решению правительства негативно. Либерал-демократы упрекнули Бориса Джонсона в том, что он больше переживает за «Брекзит», чем за здоровье людей. Лейбористы подчеркнули, что возведение парковки в этом регионе обернется «логистическим кошмаром».

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