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Лондонский мост открыли после ремонта

Лондонский мост открыли после ремонта
Фото:commons.wikimedia.org

По будням въезд на мост для легковых автомобилей и грузовиков будет ограничен

Лондонский мост открыли сегодня после ремонта, пишет The Evening Standard. Он занял около полугода: столичная мэрия хотела не только устранить имеющиеся дефекты, но и изменить правила передвижения, отдав приоритет пешеходам и велосипедистам. 

Для последних на мосту появились две велополосы, по одной в каждом направлении. Ширина полосы составляет 2 метра. Кроме того, рабочие расширили выделенные полосы для автобусов. Это стало возможным за счет сужения основной проезжей части: теперь для автомобилей осталось по одной полосе в каждом направлении вместо двух.

Лондонская мэрия также представила новое расписание движения транспорта.

Въезд на мост для легковых автомобилей, микроавтобусов и грузовиков будет ограничен с 7:00 до 19:00 по будням. Нарушителей ждет штраф в £130.

Для автобусов, кэбов, мотоциклов и велосипедов никаких ограничений нет. Пешеходы могут переходить мост в любое время. 

Специалисты Transport for London признали, что ограничения наверняка создадут дополнительную нагрузку на Тауэрский мост и мост Блэкфрайерс. Они советуют рассмотреть в качестве вариантов мост Саутварк, Ламбетский или Вестминстерский мосты.

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