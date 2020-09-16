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Русский след в Манчестере

Русский след в Манчестере

Гид по русским местам британского Иваново

«Наш» немец

В 40-е годы XIX века, будучи молодым, подающим надежды бизнесменом и наследником громадного бизнеса, Энгельс приехал в Манчестер, чтобы завершить свое коммерческое образование и поправить дела в фирме Ermen&Engels. Отсюда наследник фирмы посылал деньги на пропитание бедному, но талантливому ученому из Кельна по фамилии Маркс, здесь знакомился с повседневным бытом рабочего класса, «английской жизнью, нравами и мировоззрением».

До 2018 года памятника исследователю манчестерского рабочего класса в городе не было, а появился он здесь благодаря художнику Филу Коллинзу. Тот, как и Энгельс, стал изучать историю промышленной революции в Манчестере и задался целью добыть для города статую вождя мирового пролетариата.

После долгих поисков по городам Восточной Европы ненужный Энгельс нашелся на востоке Украины. Вот так и вышло, что сейчас в самом центре Манчестера стоит памятник, на котором русскими буквами написано: «Ф. Энгельс».

Русско-британское углеродное чудо

Для периода конца 1990-х – начала 2000-х годов в России было характерно явление, которое в публицистике называют «утечкой мозгов». Спорить о том, хорошо оно или плохо, не буду, но точно можно сказать, что с этого нового «философского парохода» сошли выдающиеся пассажиры.

Два выпускника МФТИ, Андрей Гейм и Константин Новоселов, занимались исследованиями очень тонкого, толщиной всего в один атом, но интересного по своим свойствам материала – графена. В 50-е годы XX века советский ученый Лев Ландау описал этот материал, но предположил, что он не может существовать в природе. Гейму и Новоселову удалось доказать обратное, и всего лишь при помощи скотча и карандаша: они отрывали маленькие чешуйки графена скотчем от грифеля. При этом они смогли открыть удивительные свойства материала: прочность, проводимость и гидрофобность. За свои передовые исследования ученые, будучи профессорами Манчестерского университета, получили в 2010 году Нобелевскую премию по физике.

wikimedia.org

От памятника Энгельсу смело сворачивайте на Оксфорд-роуд, идите в сторону здания, похожего на Хогвартс, – и попадете в Мекку двухмерной физики. Вполне возможно, вы встретите Andre или Kostya, прогуливающихся от одного корпуса к другому.

Гагарин выступает

В июле 1961 года, спустя три месяца после первого полета в космос, Юрий Гагарин прилетел в Манчестер – о приезде его попросил местный профсоюз литейщиков. Манчестер стал первым из городов Англии, которые посетил космонавт в ходе путешествия в Великобританию.

Гагарин, как человек с заводским прошлым (до своей успешной карьеры пилота он учился в Саратовском индустриальном техникуме на литейном отделении), с энтузиазмом принял приглашение литейщиков компании Associated Electrical Industries, чье производство располагалось в Траффорд-Парке. Здесь он провел много времени, общаясь с рабочими и вспоминая свои годы в техникуме. Говорят, он даже упрекнул одного из фотокорреспондентов за то, что тот по ошибке встал на не обработанный до конца брусок.

На выходе с завода Гагарина приветствовали как героя. Тысячи людей собрались, чтобы послушать речь первого космонавта. Среди них были женщины с детьми и рабочие с близлежащих заводов, которые пожертвовали ради этого случая обеденным перерывом, а также игроки «Манчестер Юнайтед», прервавшие утреннюю тренировку. Газета The Guardian приводит слова одного из очевидцев: «Но было бы лучше выпить с этим парнем пинту!» Что ж, охотно верю.

В зоне прилетов третьего терминала аэропорта Манчестера к 50-летию посещения города первым космонавтом установили памятную табличку. Она висит именно над тем местом, где в 1961 году Гагарин вышел из самолета.

Никто не забыт

В сентябре этого года в Манчестере появилось еще одно место, связанное с историей России, – памятник советским солдатам, погибшим в годы Второй мировой войны, и жителям блокадного Ленинграда. Памятную табличку установили у подножия кенотафа на площади Святого Петра – мемориала военнослужащим, погибшим в Первой и Второй мировых войнах.

Инициатива напомнить о подвиге советских солдат и жителей блокадного Ленинграда принадлежала проживающим в Манчестере россиянам. Как подчеркнул посол России в Великобритании Андрей Келин, «это повод также вспомнить об искреннем боевом братстве советского и британского народов, о побратимских связях осажденного Ленинграда и Манчестера». Чтобы памятник органично выглядел на фоне кенотафа, его автор Наталья Максимова выбрала простые материалы: гранит и песчаник.

Бродский, но не тот

Недалеко от Манчестерского университета, прямо на Оксфорд-роуд, есть еще одно учебное заведение – Королевский Северный колледж музыки (Royal Northern College of Music). Здесь с 1895 года работал британский скрипач русского происхождения Адольф Бродский.

Адольф Давидович родился в 1851 году в Таганроге, окончил Венскую консерваторию, преподавал в Московской, в дальнейшем работал преимущественно в Европе. На протяжении тридцати лет он был директором Королевского Манчестерского музыкального колледжа, и этот пост он занимал до своей смерти в 1929 году.

В середине 1950-х годов группа его студентов, в которую входили Харрисон Бертуистл, Питер Максвелл Дэвис и Джон Огдон, сформировала авангардно настроенное объединение «Новая музыка Манчестера», а в 1972 году четыре студента-струнника образовали Квартет имени Бродского, который выступает и по сей день. Для всех желающих в колледже работает ресторан Brodsky, где на бизнес-ланч можно заказать котлеты по-киевски.

Подготовила Ксения Цветкова

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