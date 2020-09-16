Девять месяцев с ковидом

Прошло девять месяцев с момента выявления в Великобритании первых двух случаев заражения COVID-19. Напомним, что тогда, в январе, одновременно заболели члены одной и той же семьи, помощь им оказывалась в городе Ньюкасл. Июльский спад пандемии в стране заставил было британцев поверить в то, что опасность осталась позади. Однако открытие пабов, магазинов и школ вызвало новую волну коронавируса. На сегодняшний день в Великобритании заболевание, по данным портала Worldometers, было диагностировано более чем у 365 тыс. человек, из них более 41,5 тыс. умерли. В связи с этим правительство ввело новые ограничительные правила, призванные сдержать нарастающую пандемию.

Какие общественные объекты снова закроются, кто такие COVID-маршалы и что ждет учеников, которые шутят на тему коронавируса?

Школа под запретом

Совсем недавно премьер-министр страны Борис Джонсон специально посетил одну из школ в Колвилле (Лестершир), чтобы продемонстрировать: учиться теперь безопасно, коронавирус отступил. Чиновник отметил: «Детям стоит бояться не вируса, а отсутствия возможности получить нормальное образование». Однако по иронии судьбы через несколько дней эта школа закрылась на карантин, так как у одного из работников обнаружили COVID-19. Теперь дети, контактировавшие с больным, будут учиться из дома, на самоизоляции.

Власти Британии объявили о закрытии ряда школ в стране из-за коронавируса. Так, сотни учеников в Ливерпуле были отправлены на карантин после того, как администрации 8 школ города (5 начальных и 3 средних) заявили о подтвержденных случаях заболевания. По информации газеты Liverpool Echo, более 200 учеников и 21 преподаватель были вынуждены самоизолироваться. Случаи также зарегистрированы в 3 школах Мидлсбро и у 5 учителей в Саффолке. В Кардиффе 30 учеников сами попросили о самоизоляции после того, как у одного из их одноклассников был зафиксирован положительный тест на коронавирус.

Шутки в сторону!

Школьникам теперь официально запрещено шутить о коронавирусе, а также «неестественно» кашлять.

Как пишет Daily Mail, в некоторых школах теперь нельзя юмористически высказываться о COVID-19, а в одном из учебных заведений Лондона за кашель в шутку даже грозит отчисление. Придется учащимся британских школ привыкать и к новым туалетам. Так, в одной из школ Дерби ученики каждого класса будут пользоваться отдельным туалетом, посещение других уборных – под запретом.

Бравая шестерка

Из-за того, что случаев заражения коронавирусом становится все больше, британцам снова запрещено собираться группами более 6 человек. Новые правила вступили в силу в понедельник, 14 сентября. Однако такие ограничения, как сообщает ВВС, не коснутся школ, офисов, свадебных и похоронных процессий, а также некоторых видов спорта. При несоблюдении правил британцам придется раскошелиться: штрафы составят от £100 (это минимальная сумма при первом нарушении, за повторное нарушение цифра выше).

Ужесточить правила, касающиеся социального дистанцирования, было решено после того, как в стране зафиксировали резкий рост новых случаев заражения коронавирусом. Почти месяц их количество не поднималось выше 1 тыс. в сутки, а в последние дни оно подскочило до 3 тыс. Что касается суточного прироста смертей от COVID-19, то он в Великобритании увеличился в 10 раз – до 30 летальных исходов в день.

COVID-маршалы

Как гласит одна не очень мудрая народная поговорка, правила существуют для того, чтобы их нарушать. Ограничения, введенные властями, должен кто-то контролировать, иначе не миновать ни третьей, ни четвертой волны пандемии.

В связи с этим правительство Великобритании решило организовать в общественных местах патрули COVID-маршалов. Теперь специальные люди будут контролировать выполнение британцами правил социального дистанцирования, помогая полиции. Среди прочего, маршалы будут следить за тем, соблюдают ли регламенты пабы и рестораны (часы их работы, кстати, сократят).

Однако сами маршалы не наделены полномочиями выписывать штрафы или арестовывать. Это одна из причин, по которым введение такой службы вызвало ряд нареканий как у граждан, так и у официальных лиц.

Глава городской управы Портсмута Джеральд Вернон-Джексон уверен в том, что новая служба вызовет неразбериху как раз из-за отсутствия конкретных полномочий.

А вот что говорит глава городской управы Ньюкасла Ник Форбс: «Правительство вводит новые правила, но мы не получили никаких указаний ни о дополнительных средствах, ни о персонале и его полномочиях, ни о времени, необходимом для подготовки людей к проведению проверок безопасности. Это свидетельствует о полном отсутствии компетентности». По его словам, чиновникам не объяснили, сколько должно быть маршалов, где они обязаны находиться и как будут сообщать о замеченных правонарушениях.

Пока маршалы должны распространять в общественных местах защитные маски, размещать диспенсеры с антисептиками, а также помогать в установке ограничителей для очередей и нанесении разметки для зон социальной дистанции.

Еще ограничения

В числе новых правил – обязанность пабов и ресторанов, как и некоторых других заведений, под угрозой штрафа фиксировать контактные данные посетителей. По словам Бориса Джонсона, это поможет отследить распространение вируса.

Кроме того, сотрудники пограничных служб будут следить за тем, чтобы карантин соблюдали прибывающие.

Как заявил премьер-министр Борис Джонсон, новые правила пока не являются возвращением к полному локдауну.

Безопасная вакцина?

А между тем медики не теряют времени. Как пишет The Telegraph, Оксфорд объявил о возобновлении клинических испытаний вакцины, которую университет разрабатывает совместно с фармацевтической компанией AstraZeneca.

Напомним, что на прошлой неделе один из участников испытаний в Великобритании после прививки серьезно заболел. По информации газеты The Guardian, речь могла идти о таком серьезном заболевании, как миелит – воспаление спинного мозга. Издание отмечает, что подобные заболевания иногда возникают и на фоне применения других вакцин, а также при множестве иных сопутствующих факторов.

Профессор Университета Брауна Ашиш Джей сообщил газете: как только AstraZeneca выяснит, что именно произошло, они опубликуют результат, чтобы остальные производители вакцин могли сравнить его с имеющейся у них информацией. «Я надеюсь на то, что это всего лишь случайность. Возможно, это даже никак не связано с вакциной. Но надежда – еще не доказательство. Нам нужно иметь на руках реальные данные», – отметил профессор.

Испытания были поставлены на паузу. Чуть больше недели независимый комитет рассматривал данные о безопасности разрабатываемой вакцины. Работа над ней также прекратилась в Бразилии, Южной Африке и США. На днях представители Оксфордского университета снова приступили к разработке медицинского препарата, сделав следующее заявление: «Процесс независимой оценки завершился, и согласно рекомендациям как независимого комитета по оценке безопасности, так и британского регулирующего органа MHRA было принято решение возобновить испытания вакцины в Великобритании».