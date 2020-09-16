Музыканту Юрию Веревкину – 65 лет

24 сентября в Россотрудничестве состоится редкое во дни пандемии развлечение – концерт «Все как прежде – все та же гитара» в рамках вечера, посвященного 65-летию Юрия Веревкина.

Музыкант-мультиинструменталист хорошо известен в кругах любителей русской музыки, и это заслуженно, ведь юбиляр – выпускник Горьковской государственной консерватории им. М. И. Глинки и в свое время входил в основную труппу Мариинского театра и стажерскую труппу Большого театра.

– Чем вы собираетесь порадовать гостей вечера?

– Обычно я выступаю как мастер импровизации, но в данном случае она не совсем уместна. Поэтому я подготовил программу, состоящую из эксклюзивного цикла, в который входят двенадцать произведений. Получился микс русской романтической музыки и классических американских романтических композиторов – например, Коула Портера. Самым сложным в подготовке было сделать переложение этой программы для испанской джазовой гитары. При всей кажущейся простоте освоения гитары хороших гитаристов очень мало, и особенно мало тех, кто, как я, играет пальцами. Когда-то я играл на металлических струнах, но сейчас перешел на нейлоновые. При всей любви к гранд-роялю я считаю, что звук гитары мягче и теплее, голос под нее звучит совсем иначе, чем под рояль. И на душе как-то приятнее.

Конечно, мы будем соблюдать все правила: аудитория будет ограничена 30 билетами, стулья в шахматном порядке, все в масках, все правила социального дистанцирования – конечно, не так мне хотелось бы встретить людей на своем юбилее, но что поделаешь: пандемия.

– Вы известны как большой специалист по русским романсам – есть ли у вас ученики?

– Сейчас люди не очень хотят учиться русскому романсу: это музыка, построенная на эротике, а современная молодежь хотя и видит очень откровенные сцены в фильмах, но плохо понимает эротику. Да и романтика в Англии – весьма сложная вещь, потому что прагматизм здесь довлеет и царствует.

– Вы очень давно приехали в Великобританию. Сильно ли она изменилась с тех пор?

– В 90-х в родном Сочи быть музыкантом стало опасно, особенно когда бары стали переделывать в казино: игроки на эмоциях могли и застрелить. В июле 1994-го меня пригласила одна из известных лондонских пиар-компаний. Я задержался до сентября, и мои друзья решили отпраздновать мой день рождения и пригласили меня в ресторан отеля. А там стоял рояль. Друзья попросили сыграть им – отказаться было неудобно. Когда я сыграл, ко мне подошел менеджер отеля и предложил работать с их оркестром. Дальнейшее было непросто – оформление права на работу заняло почти два года, – но в итоге все получилось.

С тех пор с точки зрения музыканта Великобритания не слишком изменилась, только мигрантов стало больше. А вот пандемия повлияла на нас очень сильно. Кто-то записывает диски, но живой музыки сейчас совершенно нет. Так что я хотел бы через вашу газету вынести благодарность Россотрудничеству и лично Антону Чеснокову, Ольге Беляевой и Ивану Черняеву, благодаря которым удалось устроить этот бенефис.

Беседовала Вера Щербина

Юбилейный концерт состоится 24 сентября в 19:00 по адресу 37 Kensington High Street, Kensington, W8, London. Вход на концерт бесплатный, строго по предварительной записи по телефону 0207 937 3355. С полной программой вечера можно ознакомиться по ссылке.