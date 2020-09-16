33 напасти английского дома

Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с домашними вредителями. Эти непрошеные гости могут сделать жилище непригодным для жизни: они разносят заразу, разрушают стены и портят имущество, кусаются и жалят, усугубляют хронические заболевания. Какие же вредители распространены в Великобритании и как с ними справляться?

Мыши

Безобидные на вид, мыши – одни из самых опасных вредителей. Они загрязняют пищу своей мочой, пометом и волосами и распространяют такие болезни, как сальмонеллез, риккетсиоз и лимфоцитарный хориоменингит. Кроме того, они грызут кабели, что может вызвать короткое замыкание и пожар.

Чтобы мыши не завелись в доме, нужно, чтобы в нем не было щелей и дыр. Если грызуны уже поселились рядом с вами, вы можете попытаться избавиться от них самостоятельно, используя ловушки (надо заранее подумать, куда вы потом выпустите мышь) или яд, – и то, и другое можно приобрести в большинстве хозяйственных магазинов. Ну и, конечно, не забываем про котов-мышеловов!

«Что у нас в доме завелась мышь, я узнала, обнаружив в детской ее помет. Моему ужасу не было предела! Посчитав мышеловку негуманным решением, я купила в Wilko специальный клей. Мне и в голову не приходило, что прилипшую к клеевой подложке мышь придется «утилизировать» собственными руками. В итоге я три часа пыталась аккуратно отклеить несчастное животное с помощью воды и кисточки. К счастью, мышка не пострадала, и я выпустила ее в сад. Теперь я доверяю изгнание мышей исключительно профессионалам».

Жанна, Лондон

Крысы

Эти грызуны быстро адаптируются к любым условиям. В домах они обычно селятся на чердаках, в стенах, подвалах или под половицами. Также они могут обосноваться в саду, закопавшись в кучу компоста или под сарай. Часто они живут в канализации и в норах на берегах рек.

Все мы знаем, что крысы любят поесть – по статистике, именно они сгрызают до 5% продуктов питания, произведенных во всем мире. Мало того, что крысы их съедают, они их еще и загрязняют. При этом они могут передать людям лептоспироз (он же болезнь Вейля) – бактериальную инфекцию, которая поражает почки и печень и может быть смертельной. Заразиться можно через порезы и царапины или через слизистую оболочку рта и глаз при контакте с крысиной мочой или загрязненной водой.

Крысы хоть и похожи на мышей, но куда опаснее их, поэтому лучше никакой самодеятельности, звоните в специальные службы.

Белки

Что-то шуршит у вас на чердаке? Скорее всего, это белка.

Стоит уточнить, что белка белке рознь. Изначально в Великобритании обитали только безвредные рыжие белки, но в XIX веке сюда из Северной Америки завезли белок серых. Те расселись по всей территории Англии и Уэльса (а большинство рыжих белок Великобритании – 75% – обитают в Шотландии) и живут не только в лесах, но и в городских садах и парках. Именно их вы фотографируете и кормите орешками.

По закону серые белки считаются инвазивным видом и вредителями, поэтому выпускать их на волю после поимки запрещается. Их количество взято под государственный контроль по трем причинам: они наносят вред домам, бизнесу и здоровью людей, уничтожают леса и несут угрозу для рыжих белок (помимо того, что серые белки лишают рыжих дома и пищи, они распространяют беличью оспу, к которой у них самих есть иммунитет, а у их несчастных собратьев нет, и те, заразившись, погибают в течение пары недель).

Именно серые белки попадают на крышу и грызут деревянные конструкции домов, снимают изоляцию с проводов и водопроводных труб, загрязняют питьевую воду своими отходами, а также тонут в открытых резервуарах, что тоже приводит к загрязнению воды.

Чтобы предотвратить их попадание в дом, закройте все отверстия на крыше проволочной сеткой и убедитесь, что все кирпичи и черепица на месте. Вы также можете разложить на чердаке нафталиновые шарики.

Если же белки уже обжились у вас, первым делом нужно их напугать, создав много шума, и потом заблокировать все доступы к вашему жилью. К сожалению, если у белок появились малыши, вам придется подождать, пока они подрастут и покинут гнездо.

Лисы

Лис в Великобритании можно встретить не только в лесах. Для многих лондонцев лиса в саду – привычное явление.

Бояться их не стоит: лисы крайне редко нападают на людей. Однако лисьи фекалии могут содержать бактерии, вызывающие болезни, поэтому лучше до них не дотрагиваться. Также лисы могут переносить опасный для человека токсокароз, вызываемый круглым червем-паразитом; правда, эта инфекция в Великобритании поражает всего двух на миллион человек в год. Кроме того, животные забираются в контейнеры, разрывают мусорные мешки и разбрасывают отходы по территории, что привлекает других вредителей, в особенности крыс.

Чтобы отвадить лис, почаще наводите порядок в саду и переставляйте вещи: лисы любят привычную обстановку. Важно регулярно подстригать траву и кустарники. Есть и специальные репелленты для лис на водяной основе, хотя некоторые эксперты утверждают, что лучшее средство от лис – мужская моча, разбрызганная в месте их «лежанок». На Amazon можно найти и эффективное ультразвуковое устройство, отпугивающее не только лис, но и котов, которые тоже не прочь навести порядок у вас на газоне.

Летучие мыши

Летучие мыши обычно неопасны, так как живут в труднодоступных для людей местах. Однако их помет плохо пахнет и привлекает насекомых, а сами мыши в ночное время шумят и пищат. К счастью, они появляются в помещении лишь на сезон и редко возвращаются на прежнее место.

Если у вас появились серьезные проблемы с летучими мышами, избавиться от них будет непросто. Дело в том, что по британскому закону об охране животного мира и ландшафта убивать и даже беспокоить летучих мышей в их укрытиях запрещено. Если вы, например, решили перестроить дом и обнаружили их колонию, необходимо обратиться в муниципалитет вашего района.

Муравьи

Черные муравьи – временные постояльцы в доме: обычно они забредают в поисках еды и быстро уходят. А вот крошечные фараоновы муравьи – они рыжего цвета – поселятся у вас надолго, этот вид в дикой природе не встречается. Их колонии, страшно представить, могут насчитывать до 350 тыс. особей. Муравьи-паразиты передвигаются по всей квартире и, после того как покопошились в мусорном ведре, могут пройтись по еде или столовым приборам, распространяя при этом всевозможные микробы. Кроме того, они могут запросто упасть вам в тарелку или чашку.

Попробуйте засосать насекомых пылесосом или воспользуйтесь спреем или порошком от муравьев. Чтобы полностью избавиться от них, вам нужно найти и обработать гнездо. У специалистов это получится быстрее и эффективнее.

Тараканы

В Великобритании распространены два вида тараканов: восточные и немецкие. Гуляя по вашей кухне, они загрязняют пищу, посуду и поверхности, что может привести к пищевому отравлению, дерматиту и астме. Тараканы всеядны, но пища для них не главное: без нее они могут прожить несколько месяцев, зато быстро умирают без воды.

Для того чтобы предотвратить появление тараканов, важно поддерживать чистоту и порядок на кухне: протирать поверхности и убирать все крошки (особенно обращая внимание на области под холодильником и вокруг него), не оставлять грязную посуду в раковине, регулярно выносить мусор и содержать мусорку в чистоте.

«Как оказалось, мы купили квартиру с тараканами. Целый год мы жили как в аду – само их присутствие сводило с ума. К счастью, избавиться от тараканов я смогла самостоятельно. Помогла постоянная уборка на кухне: нужно обязательно удостовериться, что нигде не осталось еды или крошек, особенно на ночь. Ночью я вставала по несколько раз и, резко включив свет, распыляла специальное средство или физически уничтожала тараканов».

Наталья, Лондон

Пауки

Каждый сентябрь у пауков начинается брачный сезон, и они наводняют британские дома: для любовного гнездышка необходимо сухое помещение. Большинство из 650 видов пауков, обитающих в королевстве, совершенно безопасно для людей, но есть и такие, которые больно кусаются и даже впрыскивают под кожу яд, к примеру ореховый паук-ткач и ложная вдова. Обычно воспаление на месте укуса проходит спустя несколько дней. Если у вас сильная аллергическая реакция, проконсультируйтесь с врачом.

Среди распространенных способов избавления от пауков – сбор паутины и применение спреев от пауков и от насекомых, которыми питаются пауки. Есть мнение, что пауки на дух не переносят запах цитрусовых – возможно, вам поможет регулярно раскладывать по углам кожуру апельсина или лимона, также можно побрызгать там уксусом. И конечно, не забудьте пропылесосить все самые укромные места в вашем доме.

Постельные клопы

Раньше считалось, что клопы – признак антисанитарии. Отчасти это так, но принести на себе клопа в дом может каждый, кто часто путешествует по стране. Клопов много в общежитиях, гостиницах, лагерях и других зданиях, где часто меняются обитатели.

На месте укуса клопа появляются раздражение и припухлость, у некоторых людей может возникнуть сильная кожная реакция, кое у кого даже нарушается сон. К счастью, клопы не распространяют болезни.

Если вы обнаружили клопов в своей постели, придется обработать не только белье, матрац и кровать, но и, скорее всего, комнату целиком. Британская ассоциация по борьбе с вредителями настоятельно рекомендует связаться с профессионалами, так как они обладают техническими знаниями и имеют доступ к специальным химикатам и оборудованию.

Пчелы, осы и шершни

Возможность укуса, который в худшем случае может вызвать анафилактический шок, не единственная причина, по которой стоит избавиться от таких соседей. Эти насекомые могут загрязнять пищу и разрушать здания.

Если в вашем доме или саду появились гнезда ос, пчел или шершней, не стоит заниматься их удалением собственноручно. Прежде всего это небезопасно. Кроме того, например, пчелы находятся под охраной государства, и по закону дикий улей требуется аккуратно перенести в другое место, а с этим не каждый справится.

«По ночам я постоянно слышал на втором этаже, прямо под кровлей, странные звуки. Это были шершни. После того как я от них избавился, выяснилось, что шершни повредили проводку в доме, в любой момент мог начаться пожар! В таких случаях надо действовать быстро и сразу обращаться за помощью, а все возможные входы в дом заполнить пеной».

Валентин, Бирмингем

Слизни

Влажный британский климат создает просто райскую жизнь для слизней. Нередко они заползают в дом из сада, где уже все съели, и путешествуют по кухне и ванной, оставляя за собой неаппетитные следы.

Чтобы избавиться от слизней, можно посадить защитный барьер из отпугивающих их растений, таких как полынь, фенхель, анис или розмарин. Кроме того, их могут остановить рассыпанная яичная скорлупа и еловые иголки. Самоклеящаяся медная лента – еще один способ отвадить слизней от ваших клумб: при соприкосновении с медью они будут получать небольшой электрический удар.

Для расправы со слизняками многие англичане используют соль, но старайтесь не переборщить и не повредить растения. Также стоит свести к минимуму или почистить возможные пристанища для слизней (например, садовую мебель).

Природные враги слизняков и улиток – ежи, тритоны и жабы.

Горец сахалинский (Japanese Knotweed)

Это растение может прибавлять в высоте до 10 см в день и растет очень активно, проникая корнями в фундамент зданий. Были случаи, когда потенциальный покупатель дома, обнаружив горец в саду, внезапно отказывался от приобретения. К тому же оформление ипотеки на жилье, на участке рядом с которым поселился горец, может стать задачей не из легких.

Казалось бы, раз это растение не производит семян, его можно запросто истребить. Но не тут-то было! Его корни очень крепкие и хорошо разрастаются, а вырывать их нужно полностью, так как даже крошечный корешок, оставшийся в земле, может дать ростки.

Однако уничтожить горец все же можно. Например, помогает наносить на листья гербициды, такие как глифосат, пока средство не погубит все растение. На то, чтобы избавиться от агрессивного вредителя, может потребоваться несколько лет.

По закону листья, стебли и корни горца относятся в Великобритании к контролируемым отходам, которые нужно утилизировать на лицензированных свалках, поэтому ваша прямая обязанность – отвезти их туда, а не просто выбросить в коричневый контейнер для садовых отходов. Можно подождать, пока обработанное химикатами растение полностью высохнет, а потом сжечь его.

Подготовила Вероника Гориа-Саво