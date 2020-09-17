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Гарри Поттер сыграет в квиддич с Паддингтоном

Гарри Поттер сыграет в квиддич с Паддингтоном
Фото:pixabay.com

Статую юного волшебника установят на Лестер-сквер

В марте этого года на одной из самых оживленных площадей Лондона – Лестер-сквер (Leicester square) – появились бронзовые скульптуры культовых киногероев 20-го века. На скамейках и газонах сквера расположились медвежонок Паддингтон, Мэри Поппинс, мистер Бин и другие персонажи. Каждый из них олицетворяет собой определенную кинодекаду прошлого столетия.

В октябре к ним присоединится еще один герой, сообщает Time Out. В северной части сквера установят статую Гарри Поттера. Она будет изображать юного волшебника во время первого полета на своей волшебной метле Нимбус-2000. Материалы о Гарри Поттере также добавят в аудиогиды, чтобы туристы узнали больше об истории создания персонажа,.

«На протяжении десяти лет Гарри Поттер продолжает привлекать фанатов самых разных возрастов. Мы рады, что он пополнит ряды культовых киногероев», – рассказал газете The Independent Джош Бергер, президент по глобальному развитию франшизы в Warner Bros.

Цель инсталляции на Лестер-сквер – показать разнообразие киноиндустрии и порадовать жителей города. Теперь по пути на работу можно поздороваться с кроликом Багз Банни, побывать под зонтом у Мэри Поппинс или съесть пару-другую бутербродов на обед в компании Паддингтона.

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