Актуальная иммиграционная и бизнес-информация от компании Law Firm

Новые иммиграционные правила для студентов

Визовые маршруты по категориям Tier 4 (General) и Tier 4 (Child) теперь будут называться как Student Visa (для взрослых подателей на визу) и Child Student Visa (для подателей на визу младше 16 лет).

Новые иммиграционные изменения вступят в силу 5 октября 2020 года в 9:00 утра.

Основные нововведения

1. «Брекзит» произошел, и мы подходим к концу переходного периода. Это означает, что правила будут также применяться к гражданам ЕС и Европейской экономической зоны.

2. Граждане ЕС и Европейской экономической зоны, подающие заявление внутри страны, смогут подать его только с 1 января 2021 года. Для тех, кто обращается за разрешением на въезд за пределами Британии, визы будут выдаваться только с 1 января 2021 года. Граждане ЕС и Европейской экономической зоны также, по-видимому, должны использовать форму, которую другие заявители используют только внутри страны, даже при подаче заявления за пределами страны. Ясность появится, когда формы визовых заявок будут выпущены и обнародованы.

3. Список стран с «другими документальными требованиями» (то есть более простыми) расширен – теперь он включает страны ЕС, страны Европейской экономической зоны и Швейцарию.

4. В дополнение к обычным требованиям к валидности визового заявления, таким как необходимость представить паспорт и зарегистрировать биометрию, были добавлены некоторые требования, которые раньше были квалификационными. В частности:

– заявитель должен предоставить референс-номер документа под названием «Confirmation of Acceptance for Studies», который был выдан ему до даты подачи визовой заявки;

– при подаче заявления в стране заявитель не может находиться здесь по определенным визовым маршрутам или после освобождения под залог иммиграционным судом.

Заявитель, которому требуется согласие правительства или международного спонсорского агентства, должен иметь его на дату подачи визовой заявки. Заявление, которое отклонено как недействительное, а не просто отклонено, может прервать вид на жительство заявителя ввиду иммиграционного правила 3-С и сильно замедлить процесс.

5. Для тех, кто переходит на другую визу внутри страны, правила упростились. Если раньше подать заявления, не выезжая, могли только те, кто уже находится в стране по визе Tier 4 (и только спонсируется некоторыми учреждениями) или визе Tier 2, то теперь это смогут сделать все, кроме находящихся в Великобритании в качестве посетителей, краткосрочных студентов, родителей ребенка-студента, сезонных работников, домашних работников и тех, чьи визы выданы вне иммиграционных правил.

6. Подать за пределами Британии заявку на получение разрешения для въезда можно будет за шесть месяцев до начала курса (а не за три месяца, как это прописано сейчас). Однако для подачи заявления на такую визу внутри страны этот срок по-прежнему составляет три месяца.

7. Был снят восьмилетний лимит для изучения курсов на уровне аспирантуры (пятилетний лимит для курсов на уровне бакалавра и магистра все еще существует).

Изменения в требованиях насчет английского языка

1. Абитуриент будет соответствовать требованиям к английскому языку, если у него есть сертификат или диплом уровня GCSE, A-level или Scottish Highers на английском языке в Великобритании, который он получил в возрасте до 18 лет.

2. Список стран, где основным языком является английский, был расширен и теперь включает Мальту и Ирландию.

Изменения в финансовых требованиях

1. Существует большая гибкость в отношении того, где могут храниться денежные средства. В то время как настоящие правила указывают, что средства должны быть наличными (cash savings), новое требование касается того, могут ли они быть немедленно сняты со счета. Средства, например, могут находиться на пенсионных и инвестиционных счетах до тех пор, пока к ним можно получить немедленный доступ. Акции, облигации, кредитные карты по-прежнему не будут приниматься для этих целей.

2. Финансовые учреждения, в которых хранятся средства, должны использовать электронный документооборот.

3. Студенты, подающие заявление о получении разрешения на пребывание в Великобритании и уже проживающие в Великобритании с видом на жительство в течение 12 месяцев или более на дату подачи визового заявления, не должны будут соответствовать финансовым требованиям и показывать денежные сбережения.

4. Студенты, подающие заявление на вид на жительство в качестве Student Union Sabbatical Officer или на обучение по признанной программе Foundation Programme, также не должны будут соответствовать финансовым требованиям и показывать денежные сбережения.

Изменения насчет требования ATAS

Существует список стран, граждане которых освобождены от требования ATAS. Это страны ЕС и Европейской экономической зоны, Швейцария, Австралия, Канада, Япония, Новая Зеландия, Сингапур, Южная Корея и США.

Отметим, что владельцы краткосрочных студенческих виз все еще должны руководствоваться текущими иммиграционными правилами, так как они не включены в новые правила по студентам и те на них не распространяются.

Коронавирус и иммиграционная система Великобритании на 15 сентября 2020 года

Общие правила иммиграционной политики

Как известно, многие люди, находившиеся в Великобритании во время пандемии, не смогли уехать до истечения срока действия визы из-за ограничений на поездки. Правительство продлевало визы с помощью упрощенного процесса подачи заявлений в режиме онлайн, но теперь это послабление подходит к концу.

Лица, запрашивающие продление виз ввиду исключительных обстоятельств, должны обратиться на горячую линию Home Office по вопросам коронавируса, чтобы объяснить, почему они не могут уехать и покинуть Великобританию до 31 октября 2020 года.

В инструкции Home Office подчеркивается, что любой человек, вид на жительство у которого истек до 31 августа 2020 года и который опоздал и уже не может подать заявку на продление визы по исключительным причинам или без таковых, должен принять меры для того, чтобы незамедлительно покинуть Великобританию.

Владельцы супружеских виз и требования по минимальному доходу

Другая группа людей, испытывающих особое давление во время кризиса, – это семьи, в которых один из партнеров находится в стране по визе супруга или собирается подать заявление на нее.

Потеря заработка в результате вызванного коронавирусом экономического краха может означать, что семья не справляется с финансовыми требованиями.

До сих пор Home Office не шел навстречу людям, оказавшимся в такой ситуации. Однако теперь существует раздел инструкции Home Office, посвященный изменениям в минимальном доходе и адекватных требованиях к содержанию. Там указано следующее:

«Если вы столкнулись с потерей дохода из-за коронавируса до 31 августа, мы рассмотрим доход от занятости за период непосредственно перед потерей дохода из-за коронавируса, при условии что это требование было выполнено не менее чем за шесть месяцев до марта 2020 года.

Если ваша зарплата уменьшилась из-за того, что вы уволены, мы будем учитывать ваш доход, как если бы вы зарабатывали 100% своей зарплаты.

Если вы работаете не по найму, то потеря годового дохода из-за коронавируса в период с 1 марта 2020 года по 31 августа 2020 года, как правило, не учитывается для визовых целей, так же как и само влияние на доход от занятости за тот же период для будущих визовых заявок».

Иммиграционный статус работников системы NHS

Еще 31 марта 2020 года Home Office объявил, что около 2 800 врачей, медсестер и фельдшеров, чей вид на жительство истекает к 1 октября 2020 года, получат бесплатное продление виз на один год. Расходы на членов семьи включены в стоимость проживания, и плата за них не взимается.

В то же время согласно обновленным правилам любой, чья виза по данной категории истекает после 1 октября 2020 года, должен будет подать заявку на визу и платить за ее продление уже в обычном режиме, как это было до начала пандемии.

Задай вопрос юристу

– Я гражданка России. Мой сын, которому еще нет 18 лет, родился в России, но после моего развода с его отцом остался жить со мной. Затем я вышла замуж за гражданина Великобритании. Он готов официально усыновить моего ребенка. Сможет ли мой ребенок после завершения процедуры усыновления в России претендовать на британское гражданство и сразу подать документы для его получения?

– Так как Россия не подписала гаагскую конвенцию об усыновлении (удочерении), вам, несмотря на прохождение всей процедуры усыновления в России, нужно будет пройти отдельную процедуру усыновления вашего ребенка по законам и правилам Великобритании, это займет около года. После завершения процедуры усыновления по правилам и законам Великобритании ваш ребенок сможет сразу подавать документы на получение британского паспорта, без необходимости подавать заявки на временные визы.

– Я просил политического убежища в Финляндии десять лет назад, но до стадии собеседования не дошел и уехал обратно в Россию по личным причинам. Удалили ли мои отпечатки, которые находятся в системе «Евродак» (EURODAC), по истечении десяти лет?

– Данные по отпечаткам пальцев хранятся в системе «Евродак» в течение десяти лет, и если они запрашиваются, например, британской иммиграционной службой Home Office, то она также хранит их в течение десяти лет.

Иммиграционные правила Великобритании в этой связи предусматривают, что отпечатки пальцев обычно сохраняются на срок до десяти лет, за исключением отпечатков пальцев, снятых в соответствии с заявлениями об убежище. Также следует обратить внимание на то, что органы полиции Великобритании могут в некоторых случаях самостоятельно запрашивать данные через «Евродак», а затем хранить их в своих базах данных в течение более длительного срока.

– Я и мой сын, которому меньше 18 лет, получили статус ПМЖ пару лет назад. Пока он не может подавать документы на британское гражданство по личным причинам, но его карточка ПМ скоро истекает. Как ему поступить, чтобы далее легально оставаться в Великобритании?

– Согласно иммиграционным правилам ПМЖ-статус дается человеку навсегда, кроме случаев, когда его отбирают на предусмотренных законом основаниях. Однако сама карточка, подтверждающая статус ПМЖ, имеет установленный срок действия, ее нужно обновлять. В вашем случае ребенку следует обновить ПМЖ-карточку. Подача заявления об обновлении ПМЖ-карточки не означает, что ему придется вновь доказывать свой ПМЖ-статус, как он это делал ранее. Это техническая заявка, которая подразумевает лишь подтверждение текущего проживания ребенка в Англии, то есть того факта, что он не поменял постоянное место жительство и не проживает в другой стране.

– Я гражданин Украины и нахожусь в Англии уже несколько лет по визе на основании того, что мой ребенок – гражданин Великобритании и полностью от меня зависит. В этом году ему исполняется 18 лет, и я переживаю, не повлияет ли это негативно на мою заявку на продление визы в 2021 году.

– Факт достижения вашим ребенком 18-летнего возраста сам по себе не повлияет негативно на вашу возможность подать заявку на продление визы в следующем году, однако для подачи визовой заявки вам нужно будет предоставлять дополнительные документы, показывающие и подтверждающие, что ваш ребенок, несмотря на достижение им 18 лет, все так же зависит от вас финансово, проживает вместе с вами и у него нет отдельной личной жизни (то есть он не живет отдельно, не состоит в браке с кем-то и не является чьим-либо гражданским партнером).

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