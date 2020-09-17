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Пациенты должны записываться на прием перед посещением A&E

Пациенты должны записываться на прием перед посещением A&E
Фото:123rf.com

Испытания новой схемы работы начались в Корнуолле и Портсмуте

В июле этого года руководство NHS объявило о новой схеме работы отделений экстренной помощи. Для посещения A&E пациенты должны будут записаться на прием с помощью специального сервиса 111.

Пилотные испытания начались 17 сентября в Корнуолле, Портсмуте, Хэмпшире и Блэкпуле, пишет BBC. Если все пройдет успешно, схему внедрят в больницы до декабря 2020-го года. В NHS подчеркнули, что пациенты по-прежнему могут приехать в A&E без предварительного звонка, однако им наверняка придется подождать своей очереди.

По данным министерства здравоохранения, более 2 млн человек обращаются в отделения экстренной помощи зря: их диагноз не требует госпитализации или срочного лечения. С новой схемой это можно будет выяснить по телефону, не тратя время врача и самого больного.

Правительство также пообещало выделить £150 млн на ремонт отделений и закупку нового оборудования. Исполнительный директор NHS Providers Крис Хопкинс считает, что дополнительное финансирование поможет больницам подготовиться к зимнему периоду.

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