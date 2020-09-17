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Прити Пател пожаловалась бы на соседей в полицию за нарушение правил карантина

Прити Пател пожаловалась бы на соседей в полицию за нарушение правил карантина
Фото:instagram.com/pritipatel

Глава МВД также осудила семьи, которые останавливаются поговорить друг с другом на улице

С 14 сентября в Великобритании действует «правило шести»: людям запрещено собираться компаниями больше шести человек. Новые меры призваны снизить число заболеваний коронавирусом и предотвратить новую вспышку болезни, пишет BBC. Максимальная сумма штрафа за нарушение правила может составить £3200.

Министр внутренних дел Прити Пател считает, что штрафовать нужно даже тех, кто остановился на улице поговорить со знакомыми. Выступая на BBC Radio 4, Пател заявила, что две семьи из четырех человек, встретившиеся друг с другом в парке, нарушают правила карантина.

Кроме того, сама Пател обязательно бы сообщила в полицию, если бы увидела, как ее соседи собираются большой компанией. На прошлой неделе к этому призывал министр охраны правопорядка Кит Малтхаус, однако его слова вызвали противоречивую реакцию у общественности: некоторые сочли это призывом к ябедничеству.

Борис Джонсон тоже не в восторге от таких просьб, сообщает The Guardian. «Я никогда не был доносчиком. Но мне кажется, что люди обязаны принять меры, если они видят что-то действительно плохое. Например, большую вечеринку, на которой люди могут заразиться коронавирусом», – заявил Джонсон.

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