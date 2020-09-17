Садик Хан призвал правительство заморозить стоимость аренды жилья

Жителям Лондона не под силу платить за него из-за пандемии

Мэр Лондона Садик Хан призвал британское правительство заморозить стоимость аренды жилья в столице на два года. В противном случае арендаторам станет негде жить, пишет Secret London.

Пандемия коронавируса подорвала платежеспособность многих британцев. Чтобы защитить их в непростой период, государство установило запрет на выселение жильцов до 21-го сентября. По истечению этого срока лендлорды смогут подавать иски на арендаторов, задолжавших им деньги. «Люди находятся в состоянии стресса и могут лишиться жилья за неуплату аренды», – написал Хан в «Твиттере».

По данным совместного опроса YouGov и столичной мэрии, 2,2 млн жителей Лондона снимают жилье. Порядка 500 тыс. из них испытывают серьезные финансовые трудности.

В качестве аргумента мэр привел недавнюю новость про столицу Германии. «Если Берлин может заморозить стоимость аренды на пять лет, то Лондону наверняка под силу приостановить рост цен хотя бы на два года», – добавил Хан.