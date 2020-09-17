﻿﻿﻿﻿﻿

Садик Хан призвал правительство заморозить стоимость аренды жилья

Садик Хан призвал правительство заморозить стоимость аренды жилья
Фото:123rf.com

Жителям Лондона не под силу платить за него из-за пандемии

Мэр Лондона Садик Хан призвал британское правительство заморозить стоимость аренды жилья в столице на два года. В противном случае арендаторам станет негде жить, пишет Secret London.

Пандемия коронавируса подорвала платежеспособность многих британцев. Чтобы защитить их в непростой период, государство установило запрет на выселение жильцов до 21-го сентября. По истечению этого срока лендлорды смогут подавать иски на арендаторов, задолжавших им деньги. «Люди находятся в состоянии стресса и могут лишиться жилья за неуплату аренды», – написал Хан в «Твиттере».

По данным совместного опроса YouGov и столичной мэрии, 2,2 млн жителей Лондона снимают жилье. Порядка 500 тыс. из них испытывают серьезные финансовые трудности.

В качестве аргумента мэр привел недавнюю новость про столицу Германии. «Если Берлин может заморозить стоимость аренды на пять лет, то Лондону наверняка под силу приостановить рост цен хотя бы на два года», – добавил Хан.

profile-sample2
Пациенты должны записываться на прием перед посещением A&E
17-09-2020
profile-sample2
Гарри Поттер сыграет в квиддич с Паддингтоном
17-09-2020
profile-sample2
Садик Хан призвал правительство заморозить стоимость аренды жилья
17-09-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.