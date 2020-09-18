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60% офисных работников хотят уехать из Лондона

60% офисных работников хотят уехать из Лондона
Фото:123rf.com

Они предпочли бы жить у моря

Эпидемия коронавируса серьезно повлияла на жизненные приоритеты лондонцев, пишет The Independent. Многие перешли на удаленную работу и теперь собираются переехать из столицы в более спокойное место.

Согласно опросу онлайн-сервиса по аренде жилья Mashroom, 60% офисных работников хотели бы уехать из Лондона поближе к морю, например, в Брайтон или Хоув. Среди популярных направлений также отметились Маргейт, Танбридж-Уэллс, Девон и Корнуолл.

43% опрошенных пожаловались на высокую стоимость аренды жилья. В среднем они платят £1464 ежемесячно.

43% работников устали от столичного темпа жизни, 41% предпочли бы жить на свежем воздухе. Более трети опрошенных хотят найти баланс между работой и личной жизнью (35%), еще треть – уметь «переключаться» после тяжелого рабочего дня. Более половины считают, что в маленьком городе проще завести семью и вести активный образ жизни.

По мнению 41% опрошенных, Лондон просто не стоит своих денег. «Результаты опроса должны насторожить лондонских лендлордов. Возможно, им пора задуматься о снижении арендной платы», – заявил глава Mashroom Степан Добровольский.

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