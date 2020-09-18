Двести человек обнажились ради новой инсталляции Спенсера Туника

Более двухсот добровольцев разделись возле культурно-развлекательного центра Александра-палас (Alexandra Palace), чтобы поучаствовать в новой инсталляции американского фотографа Спенсера Туника. На них не было ничего, кроме масок, пишет BBC.

По словам Туника, подобные инсталляции «разрушают барьеры» и позволяют «чувствовать себя свободным». «Сейчас как никогда важно установить взаимосвязь и позволить людям ощутить прикосновения других людей», – заявил фотограф.

Мероприятие, озаглавленное Everyone Together («Все вместе») состоялось при поддержке телеканала Sky Arts. «Пандемия создала много проблем, но вместе с этим стала источником вдохновения для людей искусства», – рассказал директор канала Фил Эдгар Джонс.

Спенсер Туник прославился на весь мир своими необычными инсталляциями. Самый большой «голый» флешмоб ему удалось организовать в 2007-м году в Мехико. Тогда на мероприятие пришли 18 тыс. добровольцев.