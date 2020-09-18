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Новогодние фейерверки в Лондоне отменили из-за коронавируса

Новогодние фейерверки в Лондоне отменили из-за коронавируса
Фото:needpix.com

Садик Хан пообещал придумать что-то взамен

Мэрия Лондона приняла решение отменить праздничный салют в канун Нового года, сообщает LBC. Об этом заявил сегодня Садик Хан. Мероприятие привлекает сотни тысяч зрителей; они наблюдают за фейерверком с обоих берегов Темзы. На отдельные смотровые площадки вход производится только по билетам, которые начинают продавать заранее.

Такое скопление людей может представлять повышенную опасность в условиях пандемии коронавируса, заявил Садик Хан. Однако он пообещал, что без праздника столица не останется.

Сейчас мэрия работает над вариантом празднования Нового года, «который можно спокойно посмотреть по телевизору». В прошлые годы трансляция новогодних фейерверков привлекала к экранам порядка 12 млн зрителей, пишет BBC.

На прошлой неделе стало известно об отмене еще одного важного зимнего мероприятия – ярмарки Winter Wonderland в Гайд-парке. Она должна была открыться в ноябре, однако организаторы решили не рисковать здоровьем людей.

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