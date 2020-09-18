Продажи одежды падают, а спрос на товары для дома только повышается

Британский ретейл восстанавливается неравномерно

Британский ретейл восстанавливается после пандемии коронавируса, пишет BBC. По данным Национальной статистической службы (ONS), объем розничных продаж вырос на 3,6% с июня по июль и на 0,8% – с июля по август.

Однако в разных отраслях восстановление проходит по-разному, говорят аналитики ONS. Продажи товаров для дома в августе выросли на рекордные 9,9% по сравнению с февральскими показателями. Во время карантина британцы стали больше думать об обустройстве жилья.

А вот магазины одежды по-прежнему испытывают трудности с привлечением клиентов: продажи упали на 15,9% по сравнению с февралем.

Жители Великобритании стали отдавать предпочтение заказам по интернету вместо походов по магазинам: общий объем онлайн-продаж вырос на 46,8% по сравнению с февралем 2020-го года. Ситуация не поменялась даже с открытием торговых центров.

«Чтобы привлечь клиентов и обезопасить их от заражения, ретейлеры потратили миллионы на покупку антисептиков и защитных экранов», – говорит исполнительный директор Британского консорциума розничной торговли Хелен Дикинсон. Она надеется, что новые локальные ограничения не затронут магазины.