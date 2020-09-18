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Продажи одежды падают, а спрос на товары для дома только повышается

Продажи одежды падают, а спрос на товары для дома только повышается
Фото:123rf.com

Британский ретейл восстанавливается неравномерно

Британский ретейл восстанавливается после пандемии коронавируса, пишет BBC. По данным Национальной статистической службы (ONS), объем розничных продаж вырос на 3,6% с июня по июль и на 0,8% – с июля по август. 

Однако в разных отраслях восстановление проходит по-разному, говорят аналитики ONS. Продажи товаров для дома в августе выросли на рекордные 9,9% по сравнению с февральскими показателями. Во время карантина британцы стали больше думать об обустройстве жилья.

А вот магазины одежды по-прежнему испытывают трудности с привлечением клиентов: продажи упали на 15,9% по сравнению с февралем.

Жители Великобритании стали отдавать предпочтение заказам по интернету вместо походов по магазинам: общий объем онлайн-продаж вырос на 46,8% по сравнению с февралем 2020-го года. Ситуация не поменялась даже с открытием торговых центров.

«Чтобы привлечь клиентов и обезопасить их от заражения, ретейлеры потратили миллионы на покупку антисептиков и защитных экранов», – говорит исполнительный директор Британского консорциума розничной торговли Хелен Дикинсон. Она надеется, что новые локальные ограничения не затронут магазины.

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