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В Великобритании могут ввести второй общенациональный карантин

В Великобритании могут ввести второй общенациональный карантин
Фото:123rf.com

Ученые предлагают самоизолироваться на две недели в октябре

В Великобритании могут ввести второй общенациональный карантин, сообщает Financial Times. Ученые из Научно-консультативной группы правительства по чрезвычайным ситуациям (Sage) предлагают самоизолироваться на две недели в октябре, чтобы не допустить второй вспышки коронавирусной инфекции.

Октябрь выбран неслучайно: в это время школьники уходят на каникулы. Ранее в правительстве подчеркнули, что постараются избежать повторного закрытия школ.

Сам Борис Джонсон считает, что второй карантин станет «катастрофой для экономики». «Мы сделаем все возможное, чтобы избежать полного локдауна», – заявил премьер-министр в среду, 17 сентября. Однако министр здравоохранения Мэтт Хэнкок такой возможности не исключил, сообщают инсайдеры. Если локальным карантинам не удастся сдержать коронавирус, правительству придется принять другие меры.

Коэффициент R, показывающий, сколько человек может заразить один больной коронавирусом, сейчас составляет 1,7 – это значит, что болезнь опять разрастается экспоненциально. По данным Имперского колледжа Лондона и компании Ipsos Mori, число новых случаев COVID-19 удваивается каждые семь-восемь дней.

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