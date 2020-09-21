У Бориса Джонсона нет денег на няню для сына

Премьер-министру не хватает зарплаты

Борису Джонсону пришлось отказаться от большей части своего дохода, чтобы стать премьер-министром, пишет Metro. Он перестал вести колонку в The Daily Telegraph, за которую получал £275 тыс., и потерял возможность выступать как частное лицо на деловых встречах, конференциях и в телепередачах.

Сейчас зарплата премьер-министра составляет £150 тыс. в год. Джонсон опасается, что не сможет материально обеспечить своих старших детей, четверо из которых учатся в университете. Инсайдеры также сообщили газете The Times, что младшему сыну премьера, Уилфреду, нужна няня. Помимо этого, Борису Джонсону приходится из собственных средств оплачивать доставку еды на Даунинг-стрит и в свою загородную резиденцию Чекерс.

«У Бориса нет постоянной домработницы, только уборщица. Сейчас он и Кэрри размышляют, могут ли они позволить себе няню. Даунинг-стрит – это не Белый дом, где можно укрыться от невзгод», – рассказал один из близких знакомых Джонсона.

Многие отмечают, что премьер-министр уже не кажется таким оптимистом, каким был в начале своего пути. В ближайшее время ему предстоит решить вопрос с карантином. Кроме того, Великобритания продолжает вести переговоры по «Брекзиту», а однопартийцы Джонсона критикуют его за принятые решения по вопросам выхода из ЕС.