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Лондонские арендодатели снижают цены на фоне падающего спроса

Лондонские арендодатели снижают цены на фоне падающего спроса
Фото:123rf.com

Стоимость аренды в некоторых районах упала на 20%

Столичные лендлорды снижают цены на аренду жилья в попытке привлечь арендаторов, пишет The Guardian. Переход на удаленную работу из-за коронавируса привел к оттоку офисных работников из Лондона. Кроме того, на фоне пандемии число иностранных студентов уменьшилось вполовину.

По данным Rightmove, за четырехспальный дом в районе Аппер-Тутинг теперь просят £2500 в месяц вместо £2850. Односпальные апартаменты в районе Тутинг Бек обойдутся арендатору в £1285 ежемесячно – вместо обычных £1450.

Цены на жилье в Лондоне снизились на 4% в обычных районах и на 6-7% – в элитных, говорят риелторы. Стоимость аренды в жилом микрорайоне Барбикан упала на рекордные 20%, однако снова начала расти, утверждают в агентстве недвижимости Hamilton Brooks.

Аналогичная ситуация наблюдается в других городах Великобритании. По данным Hamptons, спрос на аренду жилья по стране снизился на 23% за время карантина. Цены на жилье особенно снизились в Мидленде и на севере Англии. «Количество студентов в Манчестере уменьшилось по сравнению с прошлым годом, что неизбежно привело к падению цен», – рассказал директор агентства недвижимости Savills Дэн Паркер.

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