Ретейлеры призывают покупателей не поддаваться волнениям

Британское правительство раздумывает о введении второго общенационального карантина, пишет Metro. На 19 сентября в стране было зафиксировано более 4 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Профессор Имперского колледжа Лондона и инициатор мартовского локдауна Нил Фергюсон заявил, что «рано или поздно Британии придется ввести новые ограничения».

Новость напугала многих британцев. Магазины захлестнула вторая волна панических закупок: некоторые опустошили полки сами в минувшие выходные, а кто-то решил заказать товары онлайн. Слоты на доставку из Ocado, Sainsbury’s и Asda забронировали на неделю вперед.

Tesco пришлось увеличить количество слотов в два раза – с 600 тыс. до 1,5 млн.

Люди приобретают не только товары первой необходимости, но и рождественские украшения, опасаясь, что в скором времени магазины будут закрыты, пишет The Sun. Представители Британского консорциума розничной торговли (BRC) призвали покупателей не поддаваться волнениям.

Борис Джонсон выступит по поводу новых ограничений во вторник, 22 сентября. Министр финансов Риши Сунак выступил против карантина: по его словам, это обрушит экономику страны.