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Британские банки закрывают счета своих клиентов из ЕС

Британские банки закрывают счета своих клиентов из ЕС
Фото:123rf.com

После «Брекзита» они не будут обслуживать британцев, живущих в странах Европейского союза

Британские банки не смогут обслуживать подданных Соединенного Королевства, живущих и работающих в странах ЕС, после окончания переходного периода «Брекзита». Lloyds, Barclays и Coutts предупредили, что с 1 января 2021 года или чуть ранее счета таких британцев будут закрыты, пишет The Guardian.

Lloyds Banking Group уведомила о прекращении обслуживания 13 тыс. своих клиентов, живущих в Нидерландах, Словакии, Германии, Ирландии и Португалии.

Британское правительство приняло постановление, согласно которому европейские банки смогут продолжить работу на территории страны. Однако ЕС отказался делать то же самое.

Сейчас британские банки имеют лицензию на предоставление финансовых услуг в пределах Европейской экономической зоны. Однако по мере выхода из ЕС Великобритании придется определить новый формат экономических отношений или договариваться с каждой страной по отдельности.

Для многих людей эта новость стала шоком. Так, проживающая в Нидерландах клиентка банка Lloyds не понимает, куда ей будет приходить пенсия и что делать со сберегательным счетом. «Я не знаю, можно ли организовать прямой трансфер денежных средств в другую страну. Не потеряю ли я деньги из-за конвертации валюты?» – поделилась опасениями женщина.

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