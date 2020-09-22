Частная жизнь британских  животных

После долгих раздумий вы решили завести домашнего питомца – кошечку, собачку, хомячка или какую другую зверушку. Как говорил почтальон Печкин, «приходишь домой, а она тебе радуется». И тут возникают вопросы, которые растут с геометрической прогрессией: где купить, чем кормить, какие прививки делать и, самое главное, – во сколько это все выливается? Давайте разбираться.

Где купить

Англичане очень щепетильно относятся к выбору домашнего животного. Порой процедура выбора и покупки четвероногого нисколько не уступает по сложности процедуре усыновления ребенка. Если вы увидели где-то на улице одинокого щенка или кошку, не торопитесь забирать его домой. Скорее всего, у них уже есть хозяин. Проблему с бездомными животными в Англии давно решили. Практически в каждом городе есть приюты, где вам с радостью продадут собачку или кошечку. Как правило, приюты содержатся за счет пожертвований горожан, и все вырученные деньги идут на содержание и уход за другими животными. Самый знаменитый – лондонский Battersea Dogs&Cats Home, который вот уже 159 лет заботится о бездомных животных. Также присмотреть питомца можно в Kennel Club или в Woodgreen. Получить совет и грамотную консультацию по подбору щенка можно на Dog Advisory Council, Dogs Trust и RSPCA.

Покупать питомцев в приютах безопасно, так как все животные проходят необходимое лечение, вакцинации и чипирование. Последнее необходимо только для собак в возрасте от восьми месяцев. Для кошек процедура нужна только при выезде из страны. Микрочип размером с рисовое зернышко хранит всю информацию о питомце и о его хозяине и помогает легко найти беглеца.

Как оформить документы

В питомнике вы можете выбрать животное согласно своему предпочтению и характеру. Там обитают вовсе не только бездомные дворняжки. Встречаются и породистые экземпляры с родословной. Процесс оформления документов может занять несколько дней. Сотрудники питомника обязательно поинтересуются вашими жилищными условиями и финансовыми возможностями. А потом, вероятно, заглянут в гости посмотреть, хорошо ли будет там четвероногому жильцу.

После того, как все стороны удовлетворены, подписывается договор, в котором новый хозяин клянется холить и лелеять, выгуливать, кормить и играть со своим новым другом. А питомник гарантирует отменное здоровье хвостатого, выдает документ обо всех прививках, регистрационный номер чипа, сообщает все данные о родословной (если они есть). Можно отправляться домой и ждать гостей – из того же самого приюта или общества по охране животных, которые должны убедиться, нашел ли свое счастье усатый и хвостатый. И не дай бог кто из соседей пожалуется, что ваша собака громко лает и мешает смотреть любимый сериал. Все, ее тут же забирают обратно. Жильцам многоквартирных домов стоит подумать, прежде чем заводить шумного питомца.

Теперь о главном: сколько это стоит? Цены отличаются в зависимости от приюта. Например, в том же Battersea собаку старше шести месяцев можно приобрести за £13, а щенка – за £165. Кошки и котята стоят £75 и £85 соответственно.

Кого дешевле содержать – кошку или собаку?

Содержание домашнего питомца зависит исключительно от прихоти владельца. Если ограничиться только кормежкой и ковриком – это одна цена. А если ваш питомец нуждается в регулярной стрижке, витаминах, прививках, игрушках и прочих радостях жизни, тут придется раскошелиться.

Ниже – средняя стоимость различных товаров и услуг для кошек и собак

Товар/Услуга Средняя цена для собак Средняя цена для кошек Ошейник £10-15 £4-7 Поводок £5-10 £5-10 Намордник £6-12 – Миска £5-10 £4-7 Корм, 15 кг £15-20 £20-25 Игрушки £5-10 £5-10 Коврик £10-15 £5-10 Шампунь £ 8-12 £5-10 Расческа £5-10 £5-10 Лоток – £7-10 Наполнитель для лотка 20 кг – £15-20 Стрижка £40-60 £30-40 Дрессировка £30-40 в час – Прививки £40-60 £40-60

Стоимость ветеринарных услуг в Великобритании высокая, потому многие владельцы домашних животных оформляют страховку. Если питомец заболеет, страховые выплаты покроют все расходы. Средняя стоимость страховки £250 – 350 в год. Если застраховать питомца от каждого чиха, то сумма страховки от кончиков ушей до кончика хвоста может доходить до £1 500-2 000 в год.

Правила хорошего тона

Мало привить, подстричь и накормить своего любимца – нужно еще привить ему хорошие манеры, чтобы можно было вывести в общество. Если от зубов или когтей вашего питомца кто-то серьезно пострадает, закон предусматривает тюремное заключение от трех до 14 лет в зависимости от тяжести травм.

Кстати, в Великобритании запрещены некоторые виды бойцовых собак, такие как питбультерьер, японский мастиф, аргентинский бульдог, бразильский фила. Владельцы этих пород должны обязательно получить удостоверение IED, подтверждающее адекватность питомца. За нелегальное содержание таких собак полагаются штраф и шесть месяцев тюремного заключения.

Хорошие манеры не повредят и хозяевам на прогулке со своим четвероногим другом: если не ликвидировать последствия жизнедеятельности питомца, то можно получить штраф в размере £50–80. Не хотите платить – сумма вырастет до £1000 и будет удержана в судебном порядке.

Птичку жалко…

Не хочется думать о грустном, но хозяева часто переживают своих питомцев. И тогда приходится провожать их в последний путь. В Великобритании разрешено хоронить животных в своем саду, но нужно получить специальное разрешение у местных властей. Единственное условие: захоронение должно быть не близко к дому и вдали от водоотведения. Многие владельцы животных доверяют это специальным службам. Так, кремация стоит £80-200 в зависимости от размера животного. Такие же цены на усыпление животного, если врач решит, что для питомца это будет лучше. Эту процедуру можно сделать в любой ветеринарной клинике.

Следует хорошо подумать и взвесить финансовые возможности, прежде чем заводить питомца. Кошка или собака – это большая ответственность, они к нам привыкают и любят нас не за то, что мы их гладим и кормим. А просто так, бескорыстно и преданно. И обмануть их, разрушить доверие – это предательство, ведь мы в ответе за тех, кого приручили.

Подготовила Оксана Кеш