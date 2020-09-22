Борис Джонсон объявил о новых ограничениях из-за роста заболеваемости

Они будут действовать до полугода

21 сентября правительство Великобритании повысило уровень угрозы от коронавируса с третьего до четвертого, пишет Sky News. Это значит, что болезнь вновь начала распространяться экспоненциально, и для ее сдерживания могут потребоваться дополнительные ограничения.

22 сентября Борис Джонсон выступил в палате общин, где представил новые правила и рекомендации для населения, которые будут действовать до полугода. Премьер-министр подчеркнул, что старается всеми силами избежать тотального карантина, каким он был в марте этого года.

Новые ограничения включают в себя следующие пункты:

– с 24 сентября пабы и рестораны должны закрываться в 22:00. Посетителям запрещается собираться у барной стойки, их будут обслуживать только за столиками;

– работники магазинов, такси и ресторанов обязаны носить маски;

– офисные сотрудники должны по возможности работать из дома. Если особенность профессии этого не позволяет, то можно работать в прежнем режиме;

– количество гостей на свадьбах ограничили до 15 человек. На похоронах остается лимит в 30 человек;

– возобновление стадионных спортивных мероприятий, планировавшееся на 1 октября, отменяется до особого распоряжения;

– штрафы за отказ надеть маску или за нарушение «правила шести» повысят до £200, а при повторном нарушении – до £10 тыс.