Стереотипы Голливуда: какими видят англичан американцы

Странный акцент, плохие зубы, но много денег

Великобритания нередко становится местом действия многих голливудских фильмов. Однако при попытке воссоздать атмосферу Соединенного Королевства, режиссеры допускают грубые ошибки или придерживаются набивших оскомину стереотипов. Итак, в чем же ошибаются американцы?

1. Великобритания – это только Лондон

Почти в каждом фильме нам показывают одни и те же локации: площадь Пикадилли, Трафальгарскую площадь, Букингемский дворец, проезжающие мимо черные кэбы и красные автобусы. Эта тенденция сохраняется и сейчас! В фильме 2019-го года «Человек-паук: Вдали от дома» Питер Паркер путешествует по всей Европе, а в Англию заглядывает только для того, чтобы побродить у Тауэрского моста.

2. У всех британцев плохие зубы

Возможно, не все жители королевства блистают голливудскими улыбками, однако в фильмах их представляют еще хуже. Достаточно вспомнить Остина Пауэрса с его фирменным оскалом или Лизу Симпсон, которая испугалась «Большой книги британских улыбок».

А ведь на деле все наоборот, пишет BBC. По данным Университетского колледжа Лондона, у среднего британца не хватает 6,97 зубов, а вот у среднего американца – 7,31!

3. … и странный акцент!

Зачастую американским актерам приходится играть персонажей-британцев, и здесь они ступают на очень зыбкую почву. Редко кому из них удается достоверно изобразить хотя бы один из множества акцентов, встречающихся в Британии. Так, в 2017-м году американский комик Дик Ван Дайк извинился за «самый ужасный кокни в мире», который ему пришлось изобразить в фильме про Мэри Поппинс.

4. Все британцы – богачи

Кажется, голливудским режиссерам не интересно снимать фильм о жизни обычных людей. Они стараются сосредоточиться на британской аристократии – достаточно вспомнить «Матч Пойнт» Вуди Аллена.

Впрочем, в последнем можно винить и самих англичан: именно Джулиан Феллоуз создал «Госфорд-парк» и «Аббатство Даунтон», собравшие множество кинопремий.

5. Великобритания – крошечное государство

Очень весело наблюдать, как герои фильмов перемещаются из одного пункта в другой за пару секунд, хотя на самом деле между ними приличное расстояние. Так, в «Шерлоке Холмсе» главный герой в исполнении Роберта Дауни-младшего умудрился добежать от здания парламента до Тауэрского моста всего за две минуты.

А Робин Гуд из одноименного фильма 1991-го года обещал дойти от Дувра до Локсли за день, хотя между ними ни много ни мало 402 километра!