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Транзитную зону в аэропорту Гатвик закрыли на неопределенный срок

Транзитную зону в аэропорту Гатвик закрыли на неопределенный срок
Фото:123rf.com

Россиянам нужно иметь предварительно оформленную британскую транзитную визу

В лондонском аэропорту Гатвик на неопределенный срок закрыта транзитная зона. Информация появилась на сайте посольства России в Великобритании.

«Всем пассажирам, следующим транзитом из России через Гатвик в третьи страны или из третьих стран через Гатвик в Россию, необходимо проходить паспортный контроль и при этом в обязательном порядке иметь предварительно оформленную британскую транзитную визу», – говорится в официальном заявлении Посольства РФ в Великобритании.

Посольство просит учитывать данную информацию при планировании транзита через аэропорт Гатвик и внимательно ознакомиться с порядком оформления транзитных виз в Великобританию на сайте https://www.gov.uk/transit-visa.

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