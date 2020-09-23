Большой балет возвращается в кино!

В программе – «Ромео и Джульетта», «Дама с камелиями» и «Щелкунчик»

Вот уже более десяти лет Большой театр осуществляет прямые трансляции балетных спектаклей. В прямых и повторных показах участвуют более 1700 кинотеатров в семидесяти странах мира, включая Великобританию.

Пандемия не помешала театру открыть новый сезон. Как и в предыдущие годы, трансляции будут проходить по воскресеньям.

11 октября зрители смогут увидеть «Ромео и Джульетту» в постановке Алексея Ратманского. В главных ролях – Екатерина Крысанова и Владислав Лантратов. 1 ноября состоится показ классики 20-го века – «Дамы с камелиями» Джона Ноймайера со Светланой Захаровой в роли Маргерит Готье. 20 декабря пройдет показ «Щелкунчика» Юрия Григоровича при участии Семена Чудина и Маргариты Шрайнер.



Спектакли будут показаны в записи, однако в 2021-м году театр надеется вернуться к «живым» показам.

Трансляция пройдет при поддержке компаний Pathé Live и Trafalgar Releasing. Полный список кинотеатров можно посмотреть на сайте.