﻿﻿﻿﻿﻿

Фунт стерлингов упал после ужесточения карантинных мер

Фунт стерлингов упал после ужесточения карантинных мер
Фото:123rf.com

Британская валюта обновила минимум после выступления Бориса Джонсона

Фунт стерлингов падал четыре дня подряд из-за слухов о втором общенациональном карантине в Великобритании, пишет газета Express. В последний раз такое происходило в преддверии «жесткого «Брекзита», когда правительство пыталось договориться с ЕС о длительности переходного периода.

22 сентября, сразу после выступления Бориса Джонсона, фунт стерлингов обновил очередной минимум. По данным Bloomberg, на валютных торгах за него давали €1,0889. По отношению к доллару фунт тоже упал, составив $1,2734.

«Любые ограничительные меры влияют на экономику страны, а значит – и на ее валютный курс. Вполне вероятно, что Великобритания столкнется с так называемой «двойной рецессией», а валюта упадет еще больше», – заявил финансовый аналитик компании Caxton FX Майкл Браун.

Еще одной угрозой для фунта является Билль о внутреннем рынке, который может изменить ситуацию с «Брекзитом» в худшую сторону, говорят эксперты. Законопроект предусматривает возможность выйти из соглашения по Северной Ирландии. Если правительство одобрит его в декабре, то фунт стерлингов обрушится еще больше.

profile-sample2
Большой балет возвращается в кино!
23-09-2020
profile-sample2
Фунт стерлингов упал после ужесточения карантинных мер
23-09-2020
profile-sample2
Продать шедевр Микеланджело или уволить 150 человек?
23-09-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.