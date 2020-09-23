Фунт стерлингов упал после ужесточения карантинных мер

Британская валюта обновила минимум после выступления Бориса Джонсона

Фунт стерлингов падал четыре дня подряд из-за слухов о втором общенациональном карантине в Великобритании, пишет газета Express. В последний раз такое происходило в преддверии «жесткого «Брекзита», когда правительство пыталось договориться с ЕС о длительности переходного периода.

22 сентября, сразу после выступления Бориса Джонсона, фунт стерлингов обновил очередной минимум. По данным Bloomberg, на валютных торгах за него давали €1,0889. По отношению к доллару фунт тоже упал, составив $1,2734.

«Любые ограничительные меры влияют на экономику страны, а значит – и на ее валютный курс. Вполне вероятно, что Великобритания столкнется с так называемой «двойной рецессией», а валюта упадет еще больше», – заявил финансовый аналитик компании Caxton FX Майкл Браун.

Еще одной угрозой для фунта является Билль о внутреннем рынке, который может изменить ситуацию с «Брекзитом» в худшую сторону, говорят эксперты. Законопроект предусматривает возможность выйти из соглашения по Северной Ирландии. Если правительство одобрит его в декабре, то фунт стерлингов обрушится еще больше.