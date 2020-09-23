Продать шедевр Микеланджело или уволить 150 человек?

Королевская академия художеств стоит перед непростым выбором

Из-за эпидемии коронавируса прибыль Королевской академии художеств снизилась на 75%, пишет The Guardian. Организация получает деньги от продажи билетов на мероприятия, сувенирной продукции, а также благодаря спонсорству и пожертвованиям.

Руководство академии задумалось о сокращении персонала и готовится распрощаться со 150 сотрудниками. Однако некоторые академики предлагают решить проблему с финансированием, не жертвуя персоналом.

В собственности музея находится знаменитая скульптура Микеланджело «Мадонна Таддеи» (или «Тондо Таддеи»). Барельефу 515 лет; он попал в академию в 1829-м году после смерти своей владелицы леди Маргарет Бомон. По предварительным оценкам за скульптуру можно выручить больше £100 млн.

Однако мнения разделились: ряд деятелей искусства поддерживает продажу барельефа, однако некоторые выступают против. В числе последних – президент Королевской академии Ребекка Солтер. «Наш долг – заботиться о сохранности произведений искусства для нынешнего и будущих поколений», – заявила пресс-секретарь академии.

С похожей проблемой столкнулась и галерея Тейт. В скором времени ее руководство сократить 313 человек.