Рестораны и пабы потеряют половину прибыли из-за новых ограничений

С 24 сентября все кафе, пабы и рестораны в Англии должны будут закрываться в 22:00. Посетителям запрещается собираться у барной стойки, их будут обслуживать только за столиками.

Аналогичные ограничения уже ввели пару недель назад во время локального локдауна в Болтоне. По словам министра Майкла Гоува, после этого количество заболевших снизилось. Считается, что в вечернее время люди чаще нарушают правила карантина. В немалой степени этому способствует потребление алкоголя.

Однако владельцы заведений бьют тревогу, пишет BBC. Рестораны и пабы сильнее всех пострадали во время общенационального карантина, лишившись выручки. Многие из них не пережили первую волну пандемии. «Кажется, что десять вечера – это оптимальное время закрытия. Но на самом деле пабы потеряют половину прибыли», – рассказывает владелец сети заведений The Vaulkhard Group Оливер Вокард.

Исполнительный директор UK Hospitality Кейт Николс уверена: ограничения могут иметь фатальные последствия для индустрии общественного питания. «Новые меры будут действовать до полугода. Многие заведения закроются, и люди останутся без работы», – добавила Николс.