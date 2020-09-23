Путешествуем по Шотландии

Отправляемся в край древних легенд, старинных замков и кристально чистых озер

Килты, горцы, виски, лох-несское чудовище… Шотландия, самая северная часть Соединенного Королевства, – страна с богатой историей и уникальными традициями.

Рослинская капелла святого Матфея (Collegiate Church of St Matthew)

Начать путешествие можно с посещения самой загадочной церкви Шотландии, история которой окутана многочисленными тайнами и легендами.

Строительство капеллы в деревне Рослин началось в середине XV века по приказу Уильяма Синклера, третьего графа Оркнейского. Он хотел использовать здание как семейную усыпальницу.

Его планам не удалось сбыться: после смерти Синклера строительство пошло значительно медленнее. Почти сорок лет ушло на то, чтобы украсить колонны и потолок каменной резьбой в виде животных, растений, ангелов и демонов. По легенде, в этих фигурах зашифровано послание. Тот, кому удастся понять его смысл, сможет отыскать сокровище в здании капеллы. Кто-то утверждает, что это священный Грааль, а кто-то говорит, что под зданием спрятаны богатства тамплиеров.

Озеро Лох-Несс (Loch Ness)

Большинство людей знает об озере из-за легенд об обитающем там загадочном чудовище. Первое упоминание о лох-несском монстре относится к 565 году: ирландский монах Кримтан увидел странное животное в местных водах. Даже сейчас ученые продолжают изучать состав воды и анализируют местную флору и фауну, чтобы убедиться в существовании Несси. В 2019 году ученые из Новой Зеландии предположили, что в озере когда-то обитал огромный угорь, который и был тем самым монстром.

Однако озеро прекрасно и само по себе. Геологи утверждают, что оно появилось еще в ледниковый период из-за смещения горных пород. Длина водоема составляет 37 км, ширина – более 1,5 км. Лох-Несс занимает второе место по площади среди озер Шотландии, а запас пресной воды в нем больше, чем общий объем пресной воды на территории Англии и Уэльса!

Замок Глэмис (Glamis Castle)

Замок является родовым поместьем династии Боуз-Лайон, к которой принадлежала мать королевы Елизаветы II. Именно здесь родилась младшая сестра Ее Величества Маргарет. Сейчас замок, находящийся в полутора часах езды от Эдинбурга, принадлежит родственнику королевы, графу Стратмору. В одном крыле здания располагается музей (его могут посещать туристы), а в другом проживает семья графа. Замок окружают обширные земельные владения и сады. В них произрастают не только типичные для Британии растения, но и редкие образцы хвойных, привезенные из разных уголков мира.

Глэмис окружен множеством легенд. Самая знаменитая из них гласит, что в замке есть секретная комната, где раньше играли в карты с самим дьяволом. А в часовне неподалеку якобы обитает Серая Леди – призрак сожженной на костре ведьмы.

Национальный парк Кернгормс (Cairngorms National Park)

Кернгормс – самый большой национальный парк Великобритании. На его территории проживают и работают 18 тыс. человек! Здесь же расположены многочисленные достопримечательности региона: холмы Ангус-Гленс, замок Блэр, живописные районы Донсайд и Роял-Дисайд, горная долина Гленши и винокурня Гленливет. Кроме того, в Кернгормсе находится летняя резиденция королевы – замок Балморал.

Посетители могут осмотреть национальный парк, передвигаясь пешком или на велосипеде. Любителям острых ощущений предлагают воспользоваться канатной дорогой, чтобы подняться на самую высокую точку – гору Керн-Горм (1 141 м).

Желающие узнать больше об истории региона могут посетить музей сельского хозяйства или галерею Бреймар, где собраны работы местных художников.

Остров Скай (Isle of Skye)

В 2015 году журнал National Geographic назвал Скай четвертым по красоте островом мира. Сюда приезжают, чтобы прогуляться по побережью, забраться на гору Кулин и посмотреть замок Данвеган, который до сих пор принадлежит клану Маклаудов. Данвеган считается одним из самых старых обитаемых замков мира. Основное здание было возведено в XII веке, однако некоторые постройки датируются IX веком.

По легенде, остров служит пристанищем фей. Говорят, сказочные волшебницы обитают в долине Фейри-Глен, купаются в водопадах Фейри-Пулз и поджидают заблудившихся туристов у Волшебного моста. Будьте осторожнее!

Эдинбург (Edinburgh)

В столицу Шотландии нужно ехать минимум на неделю, чтобы точно ничего не упустить! Иногда бывалые путешественники составляют два списка достопримечательностей Шотландии: отдельно по стране и в самом Эдинбурге.

В столице располагается построенный в XII веке Эдинбургский замок и королевская резиденция Холируд. Любители мрачных историй могут отправиться в тупик Мэри Кинг – сеть подземных тоннелей, некогда бывших обычными улицами. В XVII веке квартал был частично обрушен, частично замурован, после чего на долгое время оказался недоступным и потому оброс слухами и легендами. По одной из них, квартал закопали из-за того, что он был объят чумой.

Джоан Роулинг написала в Эдинбурге всю сагу о Гарри Поттере: первую книгу – в неприметном кафе Spoon, а последнюю – в номере самого роскошного отеля Шотландии The Balmoral. Обе локации до сих пор принимают посетителей.

И это мы еще не упомянули Национальный музей Эдинбурга и гору Трон Артура, на которой, по одной из версий, находился замок легендарного короля – Камелот.

Аббатство Мелроуз (Melrose Abbey)

В 1136 году с разрешения короля Давида I Шотландского монахи-цистерцианцы основали здесь монастырь, вокруг которого быстро вырос город. Два века спустя город разрушила армия английского короля Эдуарда II, и эта история повторялась несколько столетий подряд, все время англо-шотландских войн. И город Мелроуз, и аббатство разрушали дотла, но каждый раз они буквально восставали из пепла. Однако после очередного набега английских войск в 1544 году монастырь не смог восстановиться и пришел в упадок.

Сейчас от аббатства остались лишь руины, но даже они могут впечатлить самого искушенного туриста. На стенах сохранилась искусная резьба; кроме того, уцелели несколько скульптур горгулий, растений и драконов. На территории аббатства захоронено забальзамированное сердце короля Шотландии Роберта I Брюса.

Национальный парк Лох-Ломонд и Троссакс (Loch Lomond and The Trossachs National Park )

Сюда съезжаются любители активного отдыха со всей Шотландии. Помимо прогулок вдоль кристально чистых рек и мелких озер, здесь можно кататься на велосипеде и заниматься скалолазанием. Любители водных видов спорта летом катаются на водных лыжах, желающие отдохнуть в тишине рыбачат. В местных лесах растут ягоды и грибы, которые можно собирать.

На территории парка располагается и самое крупное озеро в Шотландии – Лох-Ломонд. До эпидемии коронавируса на его берегах проводились самые разные мероприятия, от фестивалей шотландской музыки до ярмарки ремесленников. Организаторы гастрономического фестиваля перенесли его на осень 2021 года, однако призывают пройтись по хэштегу #ScottishFoodandDrinkFortnight в социальных сетях и вспомнить прошлогоднее мероприятие.

Подготовила Регина Кашапова

В Соединенном Королевстве еще много интересного! Предлагаем ознакомиться с материалом по теме: