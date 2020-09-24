ЕС отказался признавать Лукашенко легитимным президентом Беларуси

К странам альянса присоединились США, Канада и Великобритания

Европейский союз отказывается признавать Александра Лукашенко президентом Беларуси. Его инаугурация, состоявшаяся 23 сентября за закрытыми дверями, «не имеет демократической легитимности», заявил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В своем заявлении Боррель также подчеркнул, что страны альянса считают президентские выборы в Беларуси «нечестными и несправедливыми». ЕС выступает на стороне оппозиции и мирных протестующих, которые призывают к проведению нового голосования, сообщает Yahoo News.

1 и 2 октября на саммите в Брюсселе главы страны обсудят предстоящие санкции в отношении самого Александра Лукашенко и сорока его сторонников, пытавшихся подавить мирные протесты.

К заявлению ЕС присоединились США, Канада и Великобритания, пишет CNN. «Соединенные Штаты не могут считать Лукашенко законно избранным лидером. Результаты выборов были сфальсифицированы», говорится в официальном заявлении Госдепартамента США.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб написал в «Твиттере», что тайная инаугурация Лукашенко «только вредит его репутации» и является «мошенничеством против белорусского народа».