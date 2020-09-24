В Iceland предложили ограничить продажу туалетной бумаги

Супермаркеты пытаются предотвратить массовые закупки

22 сентября Борис Джонсон объявил о новых ограничениях, которые помогут предотвратить вторую волну эпидемии коронавируса. Премьер-министр несколько раз повторил, что хочет избежать второго общенационального карантина, однако жителей Великобритании это не убедило.

Многие принялись закупаться впрок, пусть и не так ожесточенно, как в марте, пишет Metro. Товаром первой необходимости стала туалетная бумага: ее снова начали раскупать быстрее обычного. Ретейлеры, в свою очередь, попытались убедить клиентов, что не ожидают перебоев в поставках.

На витрине одного из супермаркетов Iceland в Уэст-Уортинге появилось объявление: «Отпускаем только по одной упаковке туалетной бумаги/бумажных полотенец в руки!» Тем не менее, уже на следующий день компания поспешила заверить, что объявление – инициатива исключительно одного магазина.

«На данный момент мы не испытываем дефицита и увеличили слоты на доставку до 750 тыс.», – заявил представитель Iceland. Однако призвал клиентов закупаться без паники, чтобы все смогли приобрести то, что им нужно.