﻿﻿﻿﻿﻿

В Iceland предложили ограничить продажу туалетной бумаги

В Iceland предложили ограничить продажу туалетной бумаги
Фото:123rf.com

Супермаркеты пытаются предотвратить массовые закупки

22 сентября Борис Джонсон объявил о новых ограничениях, которые помогут предотвратить вторую волну эпидемии коронавируса. Премьер-министр несколько раз повторил, что хочет избежать второго общенационального карантина, однако жителей Великобритании это не убедило.

Многие принялись закупаться впрок, пусть и не так ожесточенно, как в марте, пишет Metro. Товаром первой необходимости стала туалетная бумага: ее снова начали раскупать быстрее обычного. Ретейлеры, в свою очередь, попытались убедить клиентов, что не ожидают перебоев в поставках. 

На витрине одного из супермаркетов Iceland в Уэст-Уортинге появилось объявление: «Отпускаем только по одной упаковке туалетной бумаги/бумажных полотенец в руки!» Тем не менее, уже на следующий день компания поспешила заверить, что объявление – инициатива исключительно одного магазина.

«На данный момент мы не испытываем дефицита и увеличили слоты на доставку до 750 тыс.», – заявил представитель Iceland. Однако призвал клиентов закупаться без паники, чтобы все смогли приобрести то, что им нужно.

profile-sample2
Британский сидр: от кельтов до наших дней
24-09-2020
profile-sample2
Спроси юриста компании Law Firm Limited
24-09-2020
profile-sample2
Алкоболь: новое законодательство о дорожном движении
24-09-2020

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.