Алкоболь: новое законодательство о дорожном движении

Пить или не пить – вот в чем вопрос… Во многих странах мира можно сесть за руль, выпив бокал-другой вина. Однако в последнее время психологи и стражи порядка начали бить тревогу, мол, в этом приятном (и санкционированном) состоянии опьянения и таится самая серьезная угроза! Власти Великобритании прислушались к ним и решили изменить законодательство. Водители в состоянии алкогольного опьянения, виновные в гибели других автомобилистов, пассажиров или пешеходов, будут осуждены на пожизненный срок. Эти изменения будут рассмотрены британским парламентом в начале следующего года. Почему в Британии назрела необходимость принятия такого закона и в чем его суть?

Высокий градус

Водители, виновные в аварии, в которой погибли другие автомобилисты, пассажиры или пешеходы и причиной которой стало превышение скорости, стритрейсинг или даже использование телефона при вождении, в соответствии с новым британским законом (если он будет принят) могут быть приговорены к пожизненному заключению. Об этом сообщила ВВС. Аналогичное наказание предусмотрено для случая, когда причиной смертельной аварии стало неосторожное вождение в состоянии алкогольного опьянения или под влиянием наркотиков.

Анонсированный на этой неделе законопроект будет внесен в парламент в начале следующего года. В документе предлагается ввести новый вид преступления – «причинение серьезных травм в результате неосторожного вождения». Напомним, что водители, нанесшие травмы при таких обстоятельствах, пока могут быть осуждены только за неосторожное вождение, максимальное наказание при этом – штраф. Кстати, впервые о намерении внести подобное изменение в закон объявили в 2017 году.

Более серьезные меры наказания, если их примут, будут применяться к правонарушителям в Англии, Шотландии и Уэльсе, но не в Северной Ирландии, где действуют отдельные законы о безопасности дорожного движения.

Особое отношение

По словам министра юстиции Роберта Бакленда, правительство дало понять, что наказание должно соответствовать преступлению. Слишком часто семьи, члены которых стали жертвами пьяного за рулем, взывают к справедливости и требуют более строгих мер по отношению к водителям-убийцам. Бакленд пообещал, что в следующем году последние наконец почувствуют всю силу закона.

Новое законодательство является частью основных реформ системы наказаний, о которых было объявлено на этой неделе в правительственном информационном бюллетене «Белая книга». Например, еще одно предлагаемое изменение касается подростков, осужденных за убийство в Англии и Уэльсе: они также могут получить пожизненное заключение.

Участники исследования, проведенного в 2016 году, поддержали новые меры в отношении нарушителей правил вождения. Так, 90% ответивших (были опрошены 9 тыс. человек) пришли к выводу, что законом должен быть установлен новый вид правонарушения, под который подпадает причинение серьезных травм в результате неосторожного вождения. Кроме того, 70% ответивших согласились, что наказание за опасное вождение, приведшее к смерти человека, должно быть увеличено до пожизненного заключения.

По данным статистики, в прошлом году за причинение смерти в результате опасного вождения в Соединенном Королевстве были осуждены 174 человека, еще 19 человек были признаны виновными в причинении смерти в результате неосторожного вождения в нетрезвом виде.

Смартфон в помощь

Американские ученые из Питтсбургского университета разрабатывают приложение, способное анализировать, как много выпил человек. Датчики в смартфонах могут с точностью до 90% определить, насколько вы пьяны, по походке (достаточно сделать десять шагов). Ученые надеются, что это открытие можно использовать для разработки предупреждающих устройств, которые будут сигнализировать, когда садиться за руль нельзя.

В исследовании приняли участие 22 человека в возрасте от 21 до 43 лет. Им каждый час давали водку, смешанную с соком лайма, пока содержание алкоголя не достигло 80 мг на 100 мл крови. В США, как и в Англии, Уэльсе и Северной Ирландии, это предельная допустимая доза алкоголя для водителей. В Шотландии предел составляет 50 мг алкоголя на 100 мл крови.

Несмотря на то что исследование лишь предварительное, ученые надеются благодаря ему заложить основу для дальнейших разработок. Впереди дополнительные эксперименты, в ходе которых будут изучаться паттерны использования телефонов, в частности, как именно люди их носят с собой.

Пить или не пить? В разных странах разрешена разная концентрация алкоголя в крови, она колеблется от 0,2 до 0,5 промилле. Водители, которые садятся за руль после приема небольшой дозы алкоголя, ощущают большую уверенность на дороге, им кажется, что машиной легче управлять, и они начинают совершать более опасные маневры. Именно водители в состоянии легкого опьянения становятся причиной большинства аварий, утверждают многие исследования. Так стоит ли вообще пить, садясь за руль? Вот как на этот вопрос отвечает врач-психиатр, нарколог, психотерапевт Игорь Лазарев (его слова приводит «АиФ»): «Для разных людей дозировка разная. Для кого-то бутылка водки – это уже очень много, а для людей с алкоголизмом – это просто тяжелое похмелье с утра снять, так как в сутки в период запоя такой человек спокойно выпивает три литра водки. Равняться очень сложно, как на человека такая дозировка будет влиять. На человека неподготовленного бутылка водки может повлиять как снотворное, когда он просто отключается. А вот на зависимого она может повлиять противоположно – он только подогревается ею, начинает куражиться, активность проявлять, у него появляется желание что-то доказывать. И вот тут таится главная опасность». Вред со всех сторон Британские ученые бьют тревогу: употребление спиртного может нанести непоправимый вред здоровью. «Алкоголь влияет практически на все системы организма, потому что его молекулы способны проникать везде», – отмечает Пол Уоллес, почетный профессор Университетского колледжа Лондона. «Активность органов, участвующих в метаболизме алкоголя, с возрастом уменьшается, поэтому он остается в организме более продолжительное время», – утверждает психиатр фонда Национальной службы здравоохранения Тони Рао. Именно этим, по словам эксперта, объясняются более тяжелый и продолжительный похмельный синдром у людей старше 40 лет. «С возрастом жидкости в организме становится меньше, и когда алкоголь проникает в кровь, она становится более густой. Поэтому у людей старше 40 лет этанол выводится медленнее из организма, чем у 20-летних», – подчеркивает Рао. С 1970-х годов в Великобритании на 400% выросло число людей, страдающих от заболеваний печени. «В группу риска попадают не только хронические алкоголики, но и квалифицированные работники средних лет, которые почти каждый вечер выпивают немного больше нормы», – говорит гепатолог больницы Королевского колледжа Лондона Дебби Шоукросс. Согласно результатам исследования Королевского колледжа Лондона каждый пятый человек, госпитализированный в британскую больницу, злоупотребляет алкоголем, при этом каждый десятый имеет алкогольную зависимость. Алкоголь вызывает множество заболеваний, лечение которых обходится государственной медицинской системе Великобритании примерно в £3,5 млрд ежегодно.