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Представлена новая схема поддержки рабочих мест

Представлена новая схема поддержки рабочих мест
Фото:©UK Parliament/Jessica Taylor

Правительство компенсирует до трети дохода работающим сотрудникам

Министр финансов Великобритании Риши Сунак представил новую схему поддержки рабочих мест, пишет BBC. Она начнет действовать с 1 ноября и придет на смену программе Coronavirus Job Retention Scheme, благодаря которой сотрудники не остались без денег во время общенационального карантина.

Новая схема будет действовать полгода. Согласно ей, на компенсацию могут рассчитывать сотрудники, которые отрабатывают в компании не менее трети часов от обычного графика. Правительство выплатит им еще треть от недостающей суммы, но не более £697,92 на человека в месяц.

«Правительство напрямую поддержит работодателей, столкнувшихся со снижением прибыли. Это позволит компаниям удержать сотрудников и не сокращать штат», – заявил Риши Сунак на заседании парламента.

Для фрилансеров будет действовать аналогичная схема, говорится на сайте правительства. Самозанятые люди, чей доход снизился из-за эпидемии коронавируса, смогут получить грант в размере 20% от обычного дохода. Грантов будет два, но каждый из них не может превышать £1875.

Помимо этого, правительство продлит снижение НДС с 20% до 5% для для гостиниц, ресторанов и развлекательных учреждений до 31 марта 2021-го года.

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