Спроси юриста компании Law Firm Limited

Налоги и бизнес

– Я индивидуальный предприниматель, у меня маленькая пекарня. Мой бизнес в Британии пострадал от COVID-19. Имею ли я право на получение помощи от государства?

– Вы имеете право на второй грант, доступный предпринимателям, бизнес которых пострадал по состоянию на 14 июля 2020 года (или после), в случае если выполняются следующие условия:

вы осуществляли свою деятельность в 2018/2019 налоговом году и подали налоговую декларацию за этот период не позднее 23 апреля 2020 года;

вы осуществляли свою деятельность в 2019/2020 налоговом году;

вы намерены продолжить осуществление своей деятельности в 2020/2021 налоговом году.

Размер гранта составляет 70% от трех среднемесячных сумм вашего задекларированного дохода за 2018/2019 налоговый год, но не может составлять более £6 570.

Подать заявку на грант необходимо не позднее 19 октября 2020 года.

Грант не нужно возвращать, если вы имеете на него право, но он будет облагаться налогом на доходы, и из него вычтут взносы на социальное страхование.

Подробнее об условиях гранта для самозанятых лиц – здесь.

– Последние три года я постоянно проживаю в Великобритании, являясь резидентом страны. Мой родной дядя – гражданин России со своих заработков переводит мне в подарок деньги. Нужен ли договор дарения при такой степени родства? Надо ли платить налог на доходы при получении подарка? Меняется ли ситуация, если я заявлю ремитирование?

– У получателя денежного подарка не возникнет налоговых последствий по налогу на доходы в Великобритании при получении денежного подарка в том случае, если выполняются следующие условия:

подарок имеет форму денежных средств;

дарение является добросовестной безвозмездной сделкой, а не завуалированной формой передачи одаряемому принадлежащего ему дохода.

При оформлении дарения мы рекомендуем заключить письменный договор дарения между дарителем и получателем, чтобы факт дарения был подтвержден документально. Наши юристы могут составить такой договор.

С точки зрения законодательства о ремитировании дядя не является relevant person, поэтому такое дарение не подлежит налогообложению у вас при ввозе подаренных денежных средств в Великобританию, даже если вы применяете принцип ремитирования в отношении своих иностранных доходов.

– Я постоянно проживаю в Британии уже пять лет. Нужно ли мне платить налог в Британии, если я сдаю свою квартиру в Болгарии и там же плачу все необходимые налоги?

– Если вы являетесь резидентом Великобритании и при этом получаете иностранные доходы, то по общему принципу налогообложения в Великобритании необходимо декларировать все ваши доходы по всему миру, вне зависимости от страны их происхождения. При этом налоги, уплаченные в другой стране, могут быть приняты в зачет при расчете налоговых обязательств в Великобритании.

Однако физические лица, имеющие небританский домицилий, могут выбрать возможность платить налоги на основе принципа ремитирования (remittance basis), при котором происходит начисление налогов на доходы, полученные из источников в Великобритании, и на иностранные доходы, ввезенные в страну.

Также необходимо учесть, что при заявлении принципа ремитирования физическое лицо лишается льготы в виде необлагаемого минимума, с которого не нужно платить налоги. В 2020/2021 налоговом году такой минимум составляет £12 500.

В зависимости от того, сколько налоговых лет физическое лицо являлось резидентом Великобритании, может возникнуть необходимость уплаты ежегодного взноса за право использования принципа ремитирования, такой взнос составит:

£30 тыс. – если физическое лицо являлось налоговым резидентом Великобритании в течение 7 из 9 предшествующих налоговых лет;

£60 тыс. – если физическое лицо являлось налоговым резидентом Великобритании в течение 12 из 14 предшествующих налоговых лет.

Таким образом, если у вас небританский домицилий, вы будете иметь право заявлять принцип ремитирования без необходимости уплаты взноса за право его использования, так как вы являетесь резидентом Великобритании менее 7 лет. В этом случае, если вы не будете ввозить в Великобританию доход от сдачи в аренду иностранной недвижимости, вы сможете избежать уплаты налога в Великобритании. Чтобы применять принцип ремитирования, его необходимо обязательно заявить в налоговой декларации Self Assessment.

– У меня в собственности недвижимость в Соединенном Королевстве, которую я сдаю в аренду. Я постоянно проживаю в Украине. Раз в год я приезжаю в Британию с целью посещения моей недвижимости, проверки ее состояния и заключения договора с арендаторами. Могу ли я заявить о возмещении транспортных расходов в налоговых целях?

– По общему правилу к расходам, принимаемым при подаче налоговой декларации, относятся расходы, которые должны быть полностью и исключительно необходимы для вашего бизнеса.

Здесь нет жестких правил в отношении того, какие расходы могут или не могут быть отнесены к бизнес-расходам. То, что для одного бизнеса явная роскошь, может оказаться повседневной необходимостью для другого.

Главное, чтобы все расходы направлялись исключительно на коммерческие цели. В вашем случае транспортные расходы можно будет отнести к расходам, связанным со сдачей недвижимости в аренду, в полном объеме, если они непосредственно и исключительно относятся к предоставлению имущества в аренду. То есть если вы посещаете Великобританию исключительно с целью проверки состояния квартиры и заключения договора аренды, а не с целью туризма, например, то при подаче налоговой декларации вы сможете уменьшить свои доходы от аренды за счет этих расходов.

– Я продаю свою вторую квартиру, в которой не живу уже несколько лет. Я планировал продать жилье до 5 апреля этого года, однако из-за задержки, связанной со вспышкой COVID-19, моя продажа, возможно, завершится не раньше конца октября 2020 года. Могу ли я применить старые правила для расчета налога на прирост капитала? Если нет, то как это повлияет на меня с учетом новых правил налогообложения прироста капитала?

– Любая продажа недвижимости, которая не является основным местом жительства, осуществленная как резидентами, так и нерезидентами Великобритании, будет регулироваться новыми правилами налога на прирост капитала (CGT), если сделка завершена 6 апреля 2020 года или позднее.

Чтобы определить, как новые правила повлияют на расчет ваших обязательств CGT, рассмотрим основные изменения в правилах, введенные с 6 апреля 2020 года:

1. Продавец будет обязан заявить о транзакции в налоговую службу (HMRC) в течение 30 дней с момента продажи и уплатить полную сумму налога на прирост капитала. Раньше об этом можно было сообщить при подаче ежегодной налоговой декларации Self Assessment по завершении налогового года, в котором произошла продажа.

2. Изменился порядок расчета льготы, позволяющей включать в расчет principle private residence relief (PPR) при расчете CGT: начиная с 6 апреля HMRC разрешает включать в любые расчеты льгот PPR только последние 9 месяцев владения, тогда как ранее разрешалось включать 18 месяцев.

3. Также с 6 апреля отменена льгота letting relief, которая ранее позволяла уменьшить налоговые обязательства CGT, в случае если в периоде владения жилье какое-то время сдавалось в аренду. Однако letting relief может быть применен, только если при сдаче в аренду владелец продолжает проживать в сдаваемой недвижимости, пока недвижимость частично сдается.

Все эти изменения создают дополнительные обязательства для людей, продающих недвижимость с начала 2020/2021 налогового года, так как предусмотрены штрафы и пени за просрочку платежа CGT, а также за задержку подачи информации в HMRC по сделкам с недвижимостью.

Британская налоговая служба не предусматривает возможности применения старых правил для расчета CGT даже в том случае, если сделка продажи недвижимости была отложена из-за последствий пандемии.

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Иммиграция

– Я просил политического убежища в Финляндии десять лет назад, но до стадии собеседования не дошел и уехал обратно в Россию по личным причинам. Удалили ли мои отпечатки, которые находятся в системе «Евродак» (EURODAC), по истечении десяти лет?

– Данные по отпечаткам пальцев хранятся в системе «Евродак» в течение десяти лет, и если они запрашиваются, например, британской иммиграционной службой Home Office, то она также хранит их в течение десяти лет.

Иммиграционные правила Великобритании в этой связи предусматривают, что отпечатки пальцев обычно сохраняются на срок до десяти лет, за исключением отпечатков пальцев, снятых в соответствии с заявлениями об убежище. Также следует обратить внимание на то, что органы полиции Великобритании могут в некоторых случаях самостоятельно запрашивать данные через «Евродак», а затем хранить их в своих базах данных в течение более длительного срока.

– Я и мой сын, которому меньше 18 лет, получили статус ПМЖ пару лет назад. Пока он не может подавать документы на британское гражданство по личным причинам, но его карточка ПМЖ скоро истекает. Как ему поступить, чтобы далее легально оставаться в Великобритании?

– Согласно иммиграционным правилам ПМЖ-статус дается человеку навсегда, кроме случаев, когда его отбирают на предусмотренных законом основаниях. Однако сама карточка, подтверждающая статус ПМЖ, имеет установленный срок действия, ее нужно обновлять. В вашем случае ребенку следует обновить ПМЖ-карточку. Подача заявления об обновлении ПМЖ-карточки не означает, что ему придется вновь доказывать свой ПМЖ-статус, как он это делал ранее. Это техническая заявка, которая подразумевает лишь подтверждение текущего проживания ребенка в Англии, то есть того факта, что он не поменял постоянное место жительство и не проживает в другой стране.

– Я гражданин Украины и нахожусь в Англии уже несколько лет по визе на основании того, что мой ребенок – гражданин Великобритании и полностью от меня зависит. В этом году ему исполняется 18 лет, и я переживаю, не повлияет ли это негативно на мою заявку на продление визы в 2021 году.

– Факт достижения вашим ребенком 18-летнего возраста сам по себе не повлияет негативно на вашу возможность подать заявку на продление визы в следующем году, однако для подачи визовой заявки вам нужно будет предоставлять дополнительные документы, показывающие и подтверждающие, что ваш ребенок, несмотря на достижение им 18 лет, все так же зависит от вас финансово, проживает вместе с вами и у него нет отдельной личной жизни (то есть он не живет отдельно, не состоит в браке с кем-то и не является чьим-либо гражданским партнером).

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