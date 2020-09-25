Дания, Исландия, Словакия и Кюрасао пополнили карантинный список Англии

Прибывающие оттуда должны самоизолироваться на две недели

В карантинный список Англии и Уэльса попали Дания, Словакия, Исландия и остров Кюрасао, передает Sky News. Прибывающие оттуда должны самоизолироваться на две недели, в противном случае их ждет штраф в £1 тыс.

Новые правила начнут действовать с 26 сентября. Министр транспорта Великобритании Грант Шэппс также подтвердил, что список безопасных направлений для британцев остался неизменным.

Правительство оценивает количество заболевших в других странах и на основе этих данных принимает решение о необходимости самоизоляции. Норма – не более 20 заболевших на 100 тыс. человек. Для сравнения, в Дании этот показатель составляет 45,3 человека, в Исландии – 50,7, в Словакии – 24,6.

Служба общественного здравоохранения Англии (PHE) следит за соблюдением правил и сообщает в полицию при необходимости. Двум нарушителям в Болтоне уже выписали штрафы; один прибыл из Испании, второй – из Нидерландов, и оба нарушили правила самоизоляции.