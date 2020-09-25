Принц Гарри и Меган Маркл призвали жителей США голосовать на выборах

Дональд Трамп посочувствовал Гарри, а Букингемский дворец воздержался от комментариев

Меган Маркл и принц Гарри опубликовали видео, в котором призвали американцев проголосовать на президентских выборах в ноябре. По словам Меган, результаты голосования определят будущее страны, поэтому зарегистрироваться и отдать голос должен каждый. Гарри, в свою очередь, попросил потенциальных избирателей избегать негативных призывов в интернете и не разжигать ненависть по отношению к другим.

«Я не смогу отдать свой голос на выборах в США и не мог сделать этого, когда жил в Великобритании», – поделился эмоциями герцог Сассекский.

Пара не упомянула действующих кандидатов в президенты, однако многие восприняли заявление как политическое. В прошлом Меган Маркл жестко критиковала Дональда Трампа, пишет The Daily Mail. Последний не удержался от комментариев, пожелав Гарри «удачи, поскольку она ему точно понадобится» и заявив, что никогда не был поклонником Маркл.

Букингемский дворец отказался комментировать заявление принца напрямую, сообщает Sky News. В кратком сообщении говорится, что Гарри выступил не как член королевской семьи, а в качестве частного лица.

